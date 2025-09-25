Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Borzalmas: tömeges ételmérgezés történt a menzán, rengeteg gyerek került kórházba

ételmérgezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 17:25
betegségkórházdiák
Többen hasfájásra és hányingerre panaszkodtak.
KL
A szerző cikkei

Sokkoló: több mint ezer gyerek betegedett meg az ingyenes ebédtől Indonéziában. A program célja a táplálás volt, ám a történtekből óriási botrány és felháborodás lett.

Több mint 1000 gyermek került kórházba a menzán történt ételmérgezés miatt Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A hatóságok közlése szerint az ingyenes és tápláló iskolai étkezés keretében felszolgált menzaételek hibás elkészítése okozta a bajt. A héten Nyugat-Jáva Cipongkor körzetében 1171 diák megbetegedett közvetlenül azután, hogy az iskolai ebédet elfogyasztotta. A tünetek között volt hasfájás, szédülés, hányinger és még nehézlégzés is.

Az eset Prabowo Subianto elnök több milliárd dolláros menza-programjához kapcsolódik, amelynek a célja, hogy 80 millió gyereknek biztosítsanak ingyenes és tápláló iskolai étkezést. A civil szervezetek a történtek miatt a program felfüggesztését követelik, ugyanakkor a kormány kitart amellett, hogy az iskolai ebédprogram folytatódni fog.

A gyerekek többek között olyan ételeket ettek, amelyek szójaszószos csirkét, sült tofut, zöldséget és gyümölcsöt tartalmaztak – de a korábbi mérgezési eseteket lejárt szószhoz, egy esetben pedig sült cápahúshoz kötötték.

Az ügy kapcsán megszólalt az Indonéz Nemzeti Táplálkozási Ügynökség a cipongkori esetet egy technikai hiba okozta az ételkészítésnél, az érintett szolgáltató működését felfüggesztették. Nyugat-Bandung vezetője, Jeje Ritchie Ismail a tömeges megbetegedést „rendkívüli eseménynek” minősítette, hogy gyorsabb és átfogóbb intézkedéseket hozhassanak. A történtek most komoly kérdéseket vet fel a program jövőjével kapcsolatban, amelynek éppen az a célja, hogy a gyerekek biztonságát és egészségét szolgálja - írja a BBC.

 

