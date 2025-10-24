NBBH: Megálmodta horgászhelyét a szektorgyőztes csapat

A legkeményebb pecásokat is óriási kihívás elé állítja a világ leghosszabb pontyfogó versenye, a Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny (NBBH). A 186 órás küzdelem során nemcsak a tíz kilogramm feletti pontyokkal, hanem az olyan elemekkel, mint az alváshiány és a viharos szél is küzdenek a horgászok.

Egymillió forint járt a szektorgyőzelemért Fotó: Bors

Megérezték

A Bojli Garázs rutinos csapatként vágott neki a viadalnak, hiszen nem először indultak a megmérettetésen. Ráadásul ugyanarra a helyre húztak, ahol tavaly is versenyeztek, akkor a 40. helyen végeztek.

Megálmodtam, hogy ugyanoda fogunk húzni, még egy focilabdát is bekészítettem, hiszen emögött a hely mögött van egy nagy füves placc, hol lehet játszani. Szerettem volna, ha nemcsak ülünk, hanem mozgunk is egy kicsit

– mondta a Borsnak a csapatkapitány, Laukó János. – Úgy érzem, a siker részben ennek is köszönhető, hogy tavalyról ismertük a helyet. No, nem annyira, mint a balatoniak, hiszen mi Békéscsabáról érkeztünk.

Speciális csali

A horgász azt is elárulta, a szektorgyőzelemhez a különleges csali is hozzájárult, amelyet kifejezetten erre a versenyre fejlesztettek.

Laukó János csalijait imádták a pontyok Fotó: Bors

– A tavalyi versenyen megfigyeltem, hogy a jelölőbója lába tele volt apró rákokkal, éppen ezért most olyan bojlit készítettem, ami tele van ezzel a fajta rákkal. Kifejezetten a Balatonra fejlesztettem. A taktika bejött, nagyon ízlett a pontyoknak. A másik csalink pedig egy tintahalas-barackos bojli volt, ezt az édes, büdös ízvilágot is nagyon szerették – tette hozzá Laukó János.

Most a családé a főszerep

A csapat 93,175 kilós teljesítménnyel érdemelte ki a szektorgyőzelmet, és az ezzel járó egymillió forintot, mindössze 2,5 kilóval maradtak le a dobogóról.

Ez a 26,050 kilós ponty volt a csapat legnagyobb hala Fotó: Bors

– Egy nagy halunk tíz méterrel a csónak előtt akadt le, ha az meglett volna, akkor a dobogó is, de mindegy, most már nem bosszankodom. Annak örülünk, hogy jóval szebb helyezést értünk el, mint tavaly – fogalmazott a versenyhorgász, aki azt is elárulta, nagy buli nem volt a verseny után. – Több mint egy hetet voltunk távol a családtól, így valamennyien igyekeztünk haza, hogy át­ölelhessük a párunkat és a gyerekeinket. De az biztos, hogy jövőre is elindulunk, és remélem, folytatódik az a tendencia, hogy egyre jobb helyezéssel zárunk.