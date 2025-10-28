Rossz hírt kaptak a magyar autósok, nagy erővel jön a drágulás

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 12:35
Szerdától drágább lesz a benzin és a gázolaj.

Rossz hírünk van, ugyanis a holtankoljak.hu információi alapján október 29-től ismét drágul az üzemanyag nagykereskedelmi ára, ráadásul a benzin és a gázolaj is érintett – utóbbinál sajnos egészen drasztikus drágulásról van szó, szerdától elég mélyen kell majd a zsebükbe nyúlniuk az autósoknak.

Illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály

Mint kiderült, október 29-től a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik.

Ez azt jelenti, hogy szerdától átlagosan 580 Ft-ba fog kerülni egy liter 95-ös benzin, és 594 Ft-ba 1 liter gázolaj, vagyis jobban teszik a magyar sofőrök, ha inkább ma mennek el tankolni, és nem várnak holnapig.

