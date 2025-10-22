SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Borzalmas erejű földrengés rázta meg Csongrád vármegyét, amíg aludtál

Csongrád vármegye
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 06:45
földrengésobszervatórium
4,1-es magnitúdójú földrengés volt Csongrád térségében.
4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerdán, éjfél után, a rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette - közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium az MTI-vel.

Azt írták, károkról az obszervatóriumba még nem érkezett bejelentés.

