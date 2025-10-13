Hoppá! Pénzt ad a vásárlóknak egy új magyar diszkontlánc, ha olcsóbb a konkurencia

Új diszkontlánc hirdetett meglepő "akciót". Abban az esetben, ha a konkurenciánál olcsóbban kapják meg a vásárlók a termékeket, a pénzüket visszafizetik.
Elsősorban háztartási és vegyi árukat kínál az a diszkontlánc, mely már 15 budapesti üzlettel van jelen a hazai kiskereskedelemben. Az olcsóság mellett lényegében készpénzt is ígérnek vásárlóiknak bizonyos feltételek mellett, így mindenképp izgalmas kérdésnek látszik, hogy mire lesz képes a jövőben a piacon a diszkontlánc - írja az Origo.hu.
A lánc, amely a Brutál Diszkont névre hallgat, elsősorban háztartási és vegyi árukat, élelmiszereket, kozmetikai cikkeket és tejtermékeket kínál kedvező áron. A vásárlók egyes „jóárasított” termékeknél mennyiségi kedvezményre is számíthatnak: több darab egyidejű megvásárlásakor akár 15 százalékos engedmény is érvényesíthető.
A Brutál Diszkont kínálatának egyik különlegessége a „dupla árgarancia”. Ez azt jelenti, hogy ha a vásárló egy másik hipermarketben olcsóbban találja meg ugyanazt a terméket, a lánc a különbözet dupláját kifizeti neki. Az igény benyújtásához a vásárlónak a vásárlást igazoló nyugtát vagy fotót kell bemutatnia, és a terméket náluk is meg kell vennie. A garancia a vásárlás napjától számított egy héten belül érvényesíthető. Fontos azonban tudni, hogy a lehetőség csak akkor működik, ha a kínálatuk és a versenytársaké bizonyos termékeknél átfed, és a cég ára valóban alacsonyabb.
