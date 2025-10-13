Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hoppá! Pénzt ad a vásárlóknak egy új magyar diszkontlánc, ha olcsóbb a konkurencia

kereskedelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 16:07
marketingvásárlási forgalomáruház
Az olcsóság mellett pénzvisszafizetéssel is magukhoz csábítják a vásárlókat - bizonyos feltételek mellett. Az új magyar diszkontlánc igyekszik mindent megtenni a vásárlókért és a fennmaradásért.

Új diszkontlánc hirdetett meglepő "akciót". Abban az esetben, ha a konkurenciánál olcsóbban kapják meg a vásárlók a termékeket, a pénzüket visszafizetik.

A diszkontlánc képviselői merész kijelentést tettek
A diszkontlánc képviselői merész kijelentést tettek / Fotó: Unsplash

Diszkontlánc kontra konkurencia: a piacon maradás a lényeg

Elsősorban háztartási és vegyi árukat kínál az a diszkontlánc, mely már 15 budapesti üzlettel van jelen a hazai kiskereskedelemben. Az olcsóság mellett lényegében készpénzt is ígérnek vásárlóiknak bizonyos feltételek mellett, így mindenképp izgalmas kérdésnek látszik, hogy mire lesz képes a jövőben a piacon a diszkontlánc - írja az Origo.hu.

A lánc, amely a Brutál Diszkont névre hallgat, elsősorban háztartási és vegyi árukat, élelmiszereket, kozmetikai cikkeket és tejtermékeket kínál kedvező áron. A vásárlók egyes „jóárasított” termékeknél mennyiségi kedvezményre is számíthatnak: több darab egyidejű megvásárlásakor akár 15 százalékos engedmény is érvényesíthető.

A Brutál Diszkont kínálatának egyik különlegessége a „dupla árgarancia”. Ez azt jelenti, hogy ha a vásárló egy másik hipermarketben olcsóbban találja meg ugyanazt a terméket, a lánc a különbözet dupláját kifizeti neki. Az igény benyújtásához a vásárlónak a vásárlást igazoló nyugtát vagy fotót kell bemutatnia, és a terméket náluk is meg kell vennie. A garancia a vásárlás napjától számított egy héten belül érvényesíthető. Fontos azonban tudni, hogy a lehetőség csak akkor működik, ha a kínálatuk és a versenytársaké bizonyos termékeknél átfed, és a cég ára valóban alacsonyabb.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu