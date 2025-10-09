Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ez lesz az október 23-i békemenet útvonala

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 15:31
BudapestbékemenetOktóber 23nemzeti ünnep
Orbán Viktor már szeptemberben bejelentette, hogy az 1956-os forradalom napján újra lesz békemenet Budapesten. Ezután Gulyás Gergely a mai kormányinfón arról is beszámolt, hogy a miniszterelnök hol fog beszédet mondani október 23-án, majd a békemenet útvonalát is ismertették.
Legelőször Orbán Viktor jelentette be a digitális polgári körök első országos találkozóján szeptember 20-án, hogy idén újra lesz békemenet. Ezt követően a CÖF-CÖKA vezetősége egy sajtótájékoztató keretein belül ismertette a békemenet útvonalát. Amelynek részleteit Németh Balázs is közzétette a közösségi oldalán - írja a Ripost.

Mint kiderült a menet a Margit hídtól fog indul, majd ráfordul a Nyugati térre, ezután pedig az Alkotmány utcába, majd a Kossuth Lajos téren ér véget. 

Legközelebb már csak a szabad ég alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án

– mondta Orbán Viktor a DPK találkozón a Papp László Sportarénában. 

Itt mond beszédet Orbán Viktor a békemenet után

Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta a sajtó megjelent munkatársainak, hogy október 23-án a központi állami ünnepségeket a Kossuth téren fogják tartani, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond a békemenet részvevői előtt. 

A tavalyi békemenet is nagy siker volt

A legutóbbi békemenet is népszerű volt a Fidesz szavazók körében, mikor is több százezren vonultak fel a fővárosban, köztük több külföldi is, akik azért érkezetek hazánkba, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a kormány mellett. Ráadásul a rendezvény óriási visszhangot keltett külföldön is, az Egyesült Államoktól Oroszországig mindenütt Orbán Viktor szavait idézte a sajtó. 

békemenet
Ez lesz a békemenet útvonala. Fotó: Ripost

A békemenet fontossága ezért is igen látványos, hiszen nemcsak tömegeket mozgat meg, hanem a jobboldali konzervatív-keresztény emberek ilyen csendes és békés módon fejezik ki az a véleményüket a hazájukat ért brüsszeli támadásokról és így tiltakoznak a háború ellen.


 

 

