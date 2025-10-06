Szívszorító látvány: a Balaton vize fogyóban, szinte át lehet rajta sétálni

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság bejelentése szerint a Balaton vízállása vasárnap reggelre 66 centiméterre csökkent, már szinte sétálni lehet benne.

A Balaton vize fogyóban, szinte át lehet rajta sétálni (Fotó: MTI/Varga György)

Ez az érték aggodalomra ad okot, ugyanis a 66 centiméter a maximálisan szabályozott vízszintnek mindössze a fele, és az apadás tovább folytatódik.

Szeptember 21-én még 71 centimétert mértek, azóta 5 centiméterrel csökkent a tó vízszintje, és a szakemberek szerint a folyamatnak még közel sincs vége.

Fogy a Balaton vize

A háttérben elsősorban a csapadékszegény időjárás és a fokozott párolgás áll. Bár az őszi időszakra előrejelzett esők némi enyhülést hozhatnak, a meteorológusok szerint a várható csapadékmennyiség sajnos nem lesz elegendő ahhoz, hogy jelentősen javítsa a tó vízkészletét - írja a VEOL.