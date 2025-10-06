Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító látvány: a Balaton vize fogyóban, szinte át lehet rajta sétálni

balatoni térség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 10:56
vízállásvízszint
Sajnos ez még csak a kezdet, az apadásnak közel sincs vége.
CJA
A szerző cikkei

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság bejelentése szerint a Balaton vízállása vasárnap reggelre 66 centiméterre csökkent, már szinte sétálni lehet benne.

A Balaton vize fogyóban, szinte át lehet rajta sétálni
 A Balaton vize fogyóban, szinte át lehet rajta sétálni (Fotó: MTI/Varga György)

Ez az érték aggodalomra ad okot, ugyanis a 66 centiméter a maximálisan szabályozott vízszintnek mindössze a fele, és az apadás tovább folytatódik. 

Szeptember 21-én még 71 centimétert mértek, azóta 5 centiméterrel csökkent a tó vízszintje, és a szakemberek szerint a folyamatnak még közel sincs vége.

Fogy a Balaton vize

A háttérben elsősorban a csapadékszegény időjárás és a fokozott párolgás áll. Bár az őszi időszakra előrejelzett esők némi enyhülést hozhatnak, a meteorológusok szerint a várható csapadékmennyiség sajnos nem lesz elegendő ahhoz, hogy jelentősen javítsa a tó vízkészletét - írja a VEOL.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu