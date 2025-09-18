Változik az üzemanyag ára, ennek sokan nem fognak örülni

Szeptember 18-án, csütörtökön drágul a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal. Ugyanakkor a benzin ára nem változik – közölte a holtankoljak.hu internetes portál.

2025. szeptember 18-án drágul a gázolaj (Fotó: Takács József / Észak Magyarország)

Szerdán az alábbi átlagárak voltak érvényben, ehhez képest várható módosulás a portál szerint:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter