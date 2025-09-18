Változik az üzemanyag ára, ennek sokan nem fognak örülni

Szeptember 18-án, csütörtökön drágul a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal. Ugyanakkor a benzin ára nem változik – közölte a holtankoljak.hu internetes portál.
Szerdán az alábbi átlagárak voltak érvényben, ehhez képest várható módosulás a portál szerint:
95-ös benzin: 589 Ft/liter
Gázolaj: 588 Ft/liter
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.