Változik az üzemanyag ára, ennek sokan nem fognak örülni

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 06:12
A két üzemanyagtípus egyike drágul.
Szeptember 18-án, csütörtökön drágul a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal. Ugyanakkor a benzin ára nem változik – közölte a holtankoljak.hu internetes portál. 

2025. szeptember 18-án drágul a gázolaj (Fotó: Takács József / Észak Magyarország)

Szerdán az alábbi átlagárak voltak érvényben, ehhez képest várható módosulás a portál szerint:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter

 

