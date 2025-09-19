Újra berobban az életünkbe a nyár, hőség várható

Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható. Helyenként élénk lesz az északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd délutánra 27 fok köré melegszik a levegő.
Szombaton verőfényes, száraz időre készülhetünk. Csapadék nem valószínű. Hajnalban helyenként köd képződhet. Kora reggel 8-16, délután 25-31 fokot mérhetünk - írta a Köpönyeg.
Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, és csak vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg a Dunántúl egyes tájai fölött az égen. Csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli, délkeleti szél. Hajnalban ismét számíthatunk pára- és ködfoltokra a szélcsendesebb tájakon. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.