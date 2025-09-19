Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Újra berobban az életünkbe a nyár, hőség várható

hőség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 06:30
ködfoltnyár
Akár 33 fokot is mérhetünk majd a hétvégén.

Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható. Helyenként élénk lesz az északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd délutánra 27 fok köré melegszik a levegő.

Nyár, napsütés, Balatonfüred 
Fotó: Varga György /  MTI

Szombaton verőfényes, száraz időre készülhetünk. Csapadék nem valószínű. Hajnalban helyenként köd képződhet. Kora reggel 8-16, délután 25-31 fokot mérhetünk - írta a Köpönyeg.

Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, és csak vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg a Dunántúl egyes tájai fölött az égen. Csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli, délkeleti szél. Hajnalban ismét számíthatunk pára- és ködfoltokra a szélcsendesebb tájakon. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.

