Tragédia: elhunyt a közmegbecsülésnek örvendett, egykori polgármester

Életének 86. évében elhunyt az üveges mester, vállalkozó, valamint Sopron rendszerváltás utáni első polgármestere, Hirschler Rezső.
A volt polgármestert az egész város megbecsülte, ezt az is jelzi, hogy elnyerte Sopron város egyik legrangosabb elismerését, a Civitas Fidelissima díjat 2013-ben. Ő volt a rendszerváltást követően Sopron első szabadon választott városvezetője. A vállalkozása meghatározó Sopron gazdasági életében, hivatását a gyermekei vitték tovább - írja a Kisalföld, majd hozzátették, Hirscler Rezső temetéséről a család később ad tájékoztatást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.