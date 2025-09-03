Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Tragédia: elhunyt a közmegbecsülésnek örvendett, egykori polgármester

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 11:13
Az idős férfi hatalmas köztiszteletnek és közmegbecsülésnek örvendett a városában.

Életének 86. évében elhunyt az üveges mester, vállalkozó, valamint Sopron rendszerváltás utáni első polgármestere, Hirschler Rezső. 

 Elhunyt a közmegbecsülésnek örvendett, egykori polgármester / Fotó: Unsplash (illusztráció)

A volt polgármestert az egész város megbecsülte, ezt az is jelzi, hogy elnyerte Sopron város egyik legrangosabb elismerését, a Civitas Fidelissima díjat 2013-ben. Ő volt a rendszerváltást követően Sopron első szabadon választott városvezetője. A vállalkozása meghatározó Sopron gazdasági életében, hivatását a gyermekei vitték tovább - írja a Kisalföld, majd hozzátették, Hirscler Rezső temetéséről a család később ad tájékoztatást.

 

