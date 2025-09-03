Újabb pusztító erdőtüzek, otthonok tucatjai váltak a lángok martalékává

Kalifornia-szerte otthonok tucatjai váltak a lángok martalékává a minden eddiginél pusztítóbb erdőtüzek nyomán. A lángok az állam keleti részén fekvő dombok közösségeiben csaptak fel, mint például Chinese Campben és a Vallecitóban. A hatóságok szerint ráadásul szerdán száraz zivatarok és viharos szelek várhatók, amelyek az erdőtüzek további terjedését okozzák majd.
A Los Angeles-i Hollywood Hillsben készült fényképeken az látható, amint a lángok felemésztik az otthonokat és az autókat. Helikoptereket telepítettek az államban, hogy a tűzoltók megfékezhessék a tüzet - írja a Mirror, ahol egy sokkoló felvételt is megosztottak a Kalifornia északi részén található Happy Campben tomboló tűzről. Hozzátették, eddig már több tízezer embert kellett evakuálni.
