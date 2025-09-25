Azonnali termékvisszahívást jelentettek be: senki ne vásároljon ebből a termékből

A nehézfémek kioldódása miatt különféle bögréket, köztük MTV, SpongeBob, South Park és Tini Nindzsa Teknőcök feliratú zománc bögréket is visszahívtak - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.
Kiemelték, hogy egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.
Ezért a hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt MTV, SpongeBob, South Park vagy Tini Nindzsa Teknőcök feliratú zománc bögrét és kulcstartót, azt ne használja.
A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzésnél nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a BTDM Kft.-vel, amely a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és a kifogásolt tételeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött bögrék további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi - ismertette közleményében az NKFH.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.