Ezt a három élelmiszert azonnal vidd vissza: nagy baj van velük!

Az elmúlt hetekben több élelmiszert is visszahívtak, amelyekből még mindig lehet egy pár otthon a polcokon. Három olyan termékre is figyelmeztet a Nébih, amelynek fogyasztása komoly kockázatot jelent. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az elmúlt hetekben több terméket is visszahívott, melyek közül három kiemelten fontos. Mind a három olyan termék , melynek magas kockázati jelentősége van, és amely otthon lehet valahol a konyhába vagy a spájzba.

1. Vietnámi leveskocka – elhallgatott allergén

Termék: Bao Long Pho Leveskocka és csirkehúsos változata

Probléma: Szójatartalmú, de ezt nem tüntették fel.

Teendő: Ne fogyaszd el, vidd vissza a boltba, az árát visszakapod!

2. POPZ pattogatott kukorica – veszélyes csomagolás

Tételszám: L099, L106, L103. Minőségmegőrzés: 2026.04.

Probléma: A csomagolás PFOA és PFDA vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek hosszú távon hormonális és egészségügyi problémákat okozhatnak.

Teendő: Ne készítsd el, a boltban visszaveszik!

3. Tojásos tészta tojás nélküliként árulva

Termék: JÁRMI szélesmetélt, 500 g

Probléma: Bár tojásmentesnek jelölik, tojást tartalmaz – veszélyes lehet allergiások számára.

Teendő: Ne fogyaszd el, visszavihető a boltba!

A hibás termékeket bizonylat nélkül visszaveszik mindenütt, és visszatérítik az árát – írja a Sonline.