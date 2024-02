Jakab Ferencért rajongtak kollégái: egyéni ajándékai most, a halála után felbecsülhetetlen kinccsé váltak

Péntek délelőtt érkezett a megdöbbentő hír: tragikus hirtelenséggel, 46 éves korában elhunyt Jakab Ferenc virológus, akinek a nevét a koronavírus-járvány alatt ismerhette meg az ország. A fiatal virológus halálhírének napvilágra kerülése után újabb hír sokkolta a közvéleményt: a Pécs Aktuál szerint ugyanis a 46 éves egyetemi tanár önkezével vethetett véget életének.

A professzor csak 46 éves volt Fotó: Bors

Jakab Ferenc virológus, a Nemzeti Virológiai Laboratórium vezetője nemcsak a szakmába írta be a nevét, hanem kollégái és tanítványai szívébe is. A professzor embersége a koronavírus idején is jól megmutatkozott, ugyanis bár nagy volt rajtuk a nyomás, mindig igyekezett kollégái számára elviselhetőbbé tenni a sokszor éjszakába nyúló kutatásokat. A Pécsi Virológia Facebook oldalán a szakemberek számos hasznos információt osztottak meg a járvánnyal kapcsolatban, ám előfordult az is, hogy személyesebb hangvételű bejegyzéseket tettek közzé. Az egyik ilyen emlékezetes bejegyzés éppen Jakab Ferencé volt, aki névre szóló szkafanderes bögrével lepte meg munkatársait, hogy némi jókedvet csempésszen a szigorú szabályok közt működő laboratórium falai közé.

"Ez nem fertőz" felirattal tette még viccesebbé a bögréket a virológus Fotó: Facebook

Sokszor írtam már, hogy munkatársaim hihetetlen munkát végeztek az elmúlt hónapokban. Ezt mindenhol, mindenkinek elmondom, de úgy gondoltam, próbálok valami maradandót is adni Nekik

— írta akkor a virológus, aki egyedi bögréket készített a saját szkafandereik alapján. A bögréket a készítője a legaprólékosabban kidolgozta, így a bögréken található kis szkafanderek élethű másolatai lettek az eredetieknek. A kis bögrék a pécsi virológusok számára eddig is felbecsülhetetlen értéket képviseltek, ám ezek most igazi kinccsé váltak.

A bögre ötlete Jakab Ferenc fejéből pattant ki, nagy örömet szerzett munkatársainak. Fotó: Facebook

A kiváló szakember a Pécsi Tudományegyetem innovációs rektorhelyettese és a Nemzeti Virológiai Laboratórium vezetője is volt. Jakab Ferenc halálhírét a Virológia Pécs nevű Facebook oldal jelentette be péntek délelőtt.

Jakab Ferenc professzort a Pécsi Tudományegyetem saját halottjának tekinti, emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrzi

– írták Facebook oldalukon.