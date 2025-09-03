Szeptembertől sok autósnak át kell gondolnia a vezetési szokásait - jön a szigorítás!

Eddig a rendőrök ellenőrizték, hogy az utasok és a sofőr bekötötték-e magukat, mostantól azonban a kamerák is figyelni fognak. Ahogy a haon.hu beszámolt róla, szeptember 18-tól a közúti kamerafelvételek alapján is kiszabhatják a bírságot, így a rendőri jelenlét sem feltétlenül szükséges a büntetéshez.

Komoly szigorítás lép életbe a biztonsági öv használatával kapcsolatban. Fotó: Unsplash

Már július 5-től az objektív felelősség körébe került a biztonsági öv használatának elmulasztása, vagyis a gépjármű üzemben tartója vagy használója felelős a szabály betartásáért. A változás lényege, hogy ha például egy VÉDA-kapu vagy más közúti kamera rögzíti, hogy valaki nincs bekötve, a rendőrség automatikusan az autó üzembentartójának küldi a bírságot, anélkül hogy az autót megállítanák.

A szabályszegést keményen szankcionálják, és a büntetés mértéke attól függ, hol történik az eset. Lakott területen belül fejenként 20 ezer forint a bírság, lakott területen kívül 30 ezer, autóúton vagy autópályán pedig 40 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy minden utas külön-külön számít, így a végösszeg könnyen az egekbe szökhet. Ha tegyük fel, egy négyfős társaság elindul Debrecenből Nagyvárad felé, senki nem köti be magát, és mindhárom helyen lefotózzák őket, akkor több mint 350 ezer forintos büntetést is összeszedhetnek a Haon számításai szerint.

A szigorítás sokakat érinthet, hiszen bár a biztonsági öv használata kötelező, még mindig sokan vannak, akik lazáznak ezen a téren.