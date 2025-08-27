Életveszélyes ámokfutó az Erzsébet hídon: ezt tedd ha valaki szembe jön veled az úton

Nyilvánosságra került egy felvétel melyen egy ámokfutó sofőr az Erzsébet hídon hajtott végre életveszélyes manővereket: szlalomozott, behajtott a szembe sávba, és úgy tűnt, mintha szándékosan közeledne a többi autó felé. Az eset heves reakciókat váltott ki, hiszen bárki kerülhetett volna a veszélyeztetettek helyébe. A szakértő most elárulta, mi a teendő ha szembe találjuk magunkat egy másik autóval.
A fehér gépjármű sofőrje előbb szabályosan haladt, majd hirtelen irányt váltott, és szembekerült a rendes menetirány szerinti forgalommal. A manőver következtében más autósoknak hirtelen kellett fékezniük és kitérniük, hogy elkerüljék az ütközést. Tudomásunk szerint baleset szerencsére nem történt.
Az eset nemcsak az érintett autósokban keltett riadalmat, hanem a videót látva is sokan felháborodtak. Többen úgy vélték, hogy az ilyen viselkedés a jogosítvány azonnali bevonását kellene, hogy eredményezze, mert a manőver egyértelműen veszélyeztette mások testi épségét.
Lovas Károly közlekedési szakember szerint egy ilyen szituációban a túlélés kulcsa a gyors helyzetfelismerés és a higgadt reakció. Szerinte az emberek ilyen helyzetben ösztönösen megpróbálják kikerülni a szabálytalanul közlekedőt. Azonban felhívta arra is a figyelmet, hogy mielőtt bármit is teszünk nagyon fontos felmérjük a körülöttünk lévő forgalmat és a terepet, alkalmas-e a lehúzódásra.
Mivel erre csak tizedmásodperceink vannak, így a szakértő azt tanácsolja, mindig tartsuk szemmel a tükröket, és győződjünk meg róla senki nem jön mögöttünk. Így ugyanis több időnk van reagálni egy ilyen váratlan helyzetre. A szakértő szerint a hírtelen fékezés amit szintén sokan ösztönből tesznek ilyenkor, szintén lehet egy opció, azonban itt is előtte mindenképp nézzünk bele a visszapillantóra, hogy jön-e mögöttünk valaki és, hogy meg van-e a kellő féktávolság.
Egy átlag autós nem számít arra, hogy valaki előtte blokkol, látszónak indoktalanul, így a kellő féktávolság nem feltétlenül van meg főleg nem a Budapesti dugókban, ahol az ember örül ha haladni tud.
– nyilatkozta Lovas Károly lapunknak.
A szakértő azt is hozzá tette, hogy bizonyos esetekben, ha például egy több sávos úton minden irányból jönnek, minimalizálhatja a kockázatot és a károkat egy hirtelen fékezés.
Két azonos irányba haladó autó sebességkülönbsége sokkal kisebb, mint egymással szemben.
A szakértő szerint az esetek hátterében legtöbbször türelmetlenség és frusztráció áll. A szakértő szerint az alany sokszor úgy érzi, a szabályok felett áll, és hogy a többi autó sofőrje úgy is rá fog figyelni így nem lesz baj, mert ők majd vigyáznak.
