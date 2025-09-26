Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ha erre nem figyelsz oda, könnyen elveszítheted a nyugdíjas utalványodat!

Magyar Államkincstár
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 09:30
élelmiszer utalványnyugdíjutalványhatáridő
Erre a fontos részletre jobb, ha odafigyelsz. Akár el is veszíthetnek a nyugdíjas utalványok.

Mint arról korábban a Bors beszámolt: szeptember elsejével megkezdődött a nyugdíjas utalványok kiküldése, és egészen október 15-ig ütemezetten kézbesíti majd őket a Magyar Posta, a több mint 2,3 millió címzettnek országszerte. Minden jogosult számára személyesen juttatják el a posta munkatársai az utalványokat.  

nyugdíjas utalvány
Nyugdíjas utalvány kapcsán erre érdemes odafigyelni  / Fotó: ATV

Több fontos részletet is közöltünk már a magyar kormány által biztosított nyugdíjas utalványok kapcsán. Például, hogy mely boltokban egyáltalán nem használhatók, még ha hideg élelmiszert is szeretne rajta vásárolni a nyugdíjas. Most pedig egy fontos határidőre hívjuk fel a figyelmet. Ezek a nyugdíjas utalványok ugyanis nem örök életűek. 

Nyugdíjas utalvány: ezt a dátumot nem szabad elfelejteni

A legfontosabb dátum, amit minden érintettnek fontos észben tartani az 2025. december 31. Ez ugyanis a végső határidő, ameddig be lehet beváltani az utalványokat az üzletekben. Aki elmulasztja, végleg búcsút inthet a támogatásnak, hiszen a lejárt utalványokat sehol sem fogjál elfogadni, és még készpénzre sem válthatóak - hívta fel a figyelmet a Kemma. 

Ezt tedd, ha nem kapod kézhez az élelmiszer-utalványt

A Magyar Államkincstár nemcsak arról adott tájékoztatást, hogy meddig lehet felhasználni a harminc ezer forint értékű utalványokat. Közleményében felhívta arra is a figyelmet, hogy mit kell tenni, ha a kiszabott határidőig, azaz október 15-ig nem kapják kézhez az érintettek.

Ha valaki nem kapja meg a jelzett határidőig az utalványt vagy a postai értesítőt, annak sürgősen érdemes a 1818-as kormányzati ügyfélvonalat vagy a Posta ügyfélszolgálatát hívni.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
