Ha erre nem figyelsz oda, könnyen elveszítheted a nyugdíjas utalványodat!

Mint arról korábban a Bors beszámolt: szeptember elsejével megkezdődött a nyugdíjas utalványok kiküldése, és egészen október 15-ig ütemezetten kézbesíti majd őket a Magyar Posta, a több mint 2,3 millió címzettnek országszerte. Minden jogosult számára személyesen juttatják el a posta munkatársai az utalványokat.

Nyugdíjas utalvány kapcsán erre érdemes odafigyelni / Fotó: ATV

Több fontos részletet is közöltünk már a magyar kormány által biztosított nyugdíjas utalványok kapcsán. Például, hogy mely boltokban egyáltalán nem használhatók, még ha hideg élelmiszert is szeretne rajta vásárolni a nyugdíjas. Most pedig egy fontos határidőre hívjuk fel a figyelmet. Ezek a nyugdíjas utalványok ugyanis nem örök életűek.

Nyugdíjas utalvány: ezt a dátumot nem szabad elfelejteni

A legfontosabb dátum, amit minden érintettnek fontos észben tartani az 2025. december 31. Ez ugyanis a végső határidő, ameddig be lehet beváltani az utalványokat az üzletekben. Aki elmulasztja, végleg búcsút inthet a támogatásnak, hiszen a lejárt utalványokat sehol sem fogjál elfogadni, és még készpénzre sem válthatóak - hívta fel a figyelmet a Kemma.

Ezt tedd, ha nem kapod kézhez az élelmiszer-utalványt

A Magyar Államkincstár nemcsak arról adott tájékoztatást, hogy meddig lehet felhasználni a harminc ezer forint értékű utalványokat. Közleményében felhívta arra is a figyelmet, hogy mit kell tenni, ha a kiszabott határidőig, azaz október 15-ig nem kapják kézhez az érintettek.

Ha valaki nem kapja meg a jelzett határidőig az utalványt vagy a postai értesítőt, annak sürgősen érdemes a 1818-as kormányzati ügyfélvonalat vagy a Posta ügyfélszolgálatát hívni.