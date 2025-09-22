Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Az egész ország gyászol: most közölte a lesújtó hírt az Országos Onkológiai Intézet

Dr Hullán Lehel
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 19:19
patokémiaOrszágos Onkológiai Intézetgyász
Az Országos Onkológiai Intézet számolt be a szomorú hírről.
N.T.
A szerző cikkei

Az egész ország gyászba borult, miután kiderült, hogy elhunyt dr. Hullán Lehel, onkológus, kutató, oktató. A tragikus hírről  az Országos Onkológiai Intézet számolt be a hivatalos közösségi oldalán. 

Mindenki dr. Hullán Lehelt gyászolja 

- Szomorúan tudatjuk, hogy elhunyt Dr. Hullán Lehel, az Országos Onkológiai Intézet Biokémiai Osztályának egykori szakembere. Dr. Hullán Lehel több mint négy évtizedet töltött az intézet falai között kutatóként, tanárként és közösségi emberként. Tudományos kíváncsisága, elhivatottsága és a biokémia iránti szenvedélye végigkísérte életét. Oktatóként generációkat vezetett be a biokémia és patokémia világába, publikációi és kutatásai a timidilát bioszintézis területén nemzetközi szinten is elismertek. Társadalmi érzékenysége és szakmai közéleti szerepvállalása példamutató volt: éveken át segítette az Onkológiai Intézet szakmai közösségeit, többek között a Tudományos Dolgozók Egyesületének elnökeként. Emlékezzünk a tudományos és oktatói közösségekben betöltött meghatározó szerepére 

- idézi a vaol.hu az Országos Onkológiai Intézet bejegyzését.  

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
