Meghalt a világhírű rocklegenda

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 09:58 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 10:01
Hosszan tartó súlyos betegség után 81 éves korában elhunyt a rocklegenda, rajongók siratják a Supertramp frontemberét.

A közkedvelt rocksztár, Rick Davies, a Supertramp együttes frontembere volt. Halálhírét követően rajongók milliói gyászolják. Hosszas küzdelem után elhunyt, és a lesújtott rajongók, barátok és szeretteik összegyűltek, hogy megosszák gyászukat. 

A rocklegenda,  81 éves korában hunyt el

A zenekar énekese és billentyűse több mint egy évtizeden át kemény egészségügyi küzdelemmel nézett szembe 81 éves korában bekövetkezett halála előtt. A Supertramp egy közleményt adott ki, amelyben megerősítette a lesújtó hírt: 

Rick Davies, a Supertramp alapítója, énekese és dalszerzője szeptember 6-án, szombaton, 81 éves korában elhunyt, miután több mint 10 évig küzdött multiplex mielómával.

 


 

 

