Meghalt a világhírű rocklegenda

A közkedvelt rocksztár, Rick Davies, a Supertramp együttes frontembere volt. Halálhírét követően rajongók milliói gyászolják. Hosszas küzdelem után elhunyt, és a lesújtott rajongók, barátok és szeretteik összegyűltek, hogy megosszák gyászukat.

A rocklegenda, 81 éves korában hunyt el Fotó: Unsplash (illusztráció)

A zenekar énekese és billentyűse több mint egy évtizeden át kemény egészségügyi küzdelemmel nézett szembe 81 éves korában bekövetkezett halála előtt. A Supertramp egy közleményt adott ki, amelyben megerősítette a lesújtó hírt:

Rick Davies, a Supertramp alapítója, énekese és dalszerzője szeptember 6-án, szombaton, 81 éves korában elhunyt, miután több mint 10 évig küzdött multiplex mielómával.



