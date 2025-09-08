Meghalt a világhírű rocklegenda

A közkedvelt rocksztár, Rick Davies, a Supertramp együttes frontembere volt. Halálhírét követően rajongók milliói gyászolják. Hosszas küzdelem után elhunyt, és a lesújtott rajongók, barátok és szeretteik összegyűltek, hogy megosszák gyászukat.
A zenekar énekese és billentyűse több mint egy évtizeden át kemény egészségügyi küzdelemmel nézett szembe 81 éves korában bekövetkezett halála előtt. A Supertramp egy közleményt adott ki, amelyben megerősítette a lesújtó hírt:
Rick Davies, a Supertramp alapítója, énekese és dalszerzője szeptember 6-án, szombaton, 81 éves korában elhunyt, miután több mint 10 évig küzdött multiplex mielómával.
