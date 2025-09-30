Magyar nőbe szeretett bele a népszerű együttes producere, több száz ezer forintot csalt ki

Egy 67 éves, Pápa környéki nő tett feljelentést a rendőrségen a napokban, mivel becsapták. Egy közösségi platformon ismerkedett meg egy férfival, aki egy népszerű külföldi együttes producerének adta ki magát.

Fotó: unsplash.com

Írogattak egymásnak fordítóprogrammal, majd egy idő után a férfi közölte, hogy szeretete jeléül egy csomagot szeretne neki küldeni, csupán a szállítási költséget, 157 ezer forintot kellene kifizetnie. A sértett eleget is tett a kérésnek, majd közel 300 ezer forintot kért még a csaló, mivel elmondása szerint a határnál elakadt a csomag. A nő ekkor szembesült azzal, hogy becsapták, és feljelentést tett a rendőrségen.

A romantikus csalók elektronikus úton veszik fel a kapcsolatot leendő áldozatukkal, gyakran a közösségi média felületein szemelik ki. A bizalom megszerzése után egy hihetőnek tűnő történettel használják ki a romantikus kapcsolat illúzióját, és pénzt csalnak ki gyanútlan emberektől - olvasható a Police oldalán.