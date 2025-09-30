Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar nőbe szeretett bele a népszerű együttes producere, több száz ezer forintot csalt ki

Pápa
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 15:40
csalásproducerrendőrség
Egy neves külföldi zenekar producerének adta ki magát egy csaló. A rendőrség figyelmeztet most a veszélyre!
K. C.
A szerző cikkei

Egy 67 éves, Pápa környéki nő tett feljelentést a rendőrségen a napokban, mivel becsapták. Egy közösségi platformon ismerkedett meg egy férfival, aki egy népszerű külföldi együttes producerének adta ki magát. 

sziréna, rendőrség
Fotó: unsplash.com

Írogattak egymásnak fordítóprogrammal, majd egy idő után a férfi közölte, hogy szeretete jeléül egy csomagot szeretne neki küldeni, csupán a szállítási költséget, 157 ezer forintot kellene kifizetnie. A sértett eleget is tett a kérésnek, majd közel 300 ezer forintot kért még a csaló, mivel elmondása szerint a határnál elakadt a csomag. A nő ekkor szembesült azzal, hogy becsapták, és feljelentést tett a rendőrségen.

A romantikus csalók elektronikus úton veszik fel a kapcsolatot leendő áldozatukkal, gyakran a közösségi média felületein szemelik ki. A bizalom megszerzése után egy hihetőnek tűnő történettel használják ki a romantikus kapcsolat illúzióját, és pénzt csalnak ki gyanútlan emberektől - olvasható a Police oldalán. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu