Kutatók éjszakája: Flashmobok, tudományos előadások és laborlátogatások a Bay Zoltán Kutatóközpont programjain

Közleményük szerint a programsorozat szeptember 19-én, pénteken a Városligetben, illetve szeptember 22-én hétfőn a Deák téren veszi kezdetét délután 17:00 órakor, ahol különleges flashmobokkal várják a közönséget. A számos interaktív elemet, hanghatást és látványosságot ígérő program során fizikai és kémiai kísérletek lesznek megtekinthetők és kipróbálhatók.
Az eseménylánc folytatásaként szeptember 26-án, pénteken a Bay Zoltán Kutatóközpont Kondorfa utcai telephelyének külső terei egy napra forgószínpaddá válnak, párhuzamos programok várják a közönséget. Lesz interaktív kémiashow, kerekasztal-beszélgetés, este pedig kertmozi fogadja a látogatókat.
A forgószínpad mellett a kutatóközpont belső terei is megnyílnak, a laborokban 14 órától 20 óráig várják az érdeklődőket. A programok közt lesznek interaktív kémiai kísérletek, tudománynépszerűsítő előadások, fenntarthatósági társasjáték és interaktív mozgásprogram is.
A Bay Zoltán Kutatóközpont programjai ingyenesen látogatható.. A kutatóközpont eseményeiről részletes információ a Kutatók éjszakája honlapján olvasható.
