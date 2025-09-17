Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kutatók éjszakája: Flashmobok, tudományos előadások és laborlátogatások a Bay Zoltán Kutatóközpont programjain

Bay Zoltán Kutatóközpont
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 20:14
programsorozatkutatók éjszakája
A Bay Zoltán Kutatóközpont idén is számos ingyenes tudománynépszerűsítő és szórakoztató programmal készül a Kutatók éjszakájára, ezek közt lesz flashmob a Deák téren és a Városligetben, kerekasztal-beszélgetés a hiteles tudománykommunikáció fontosságáról, tematikus előadások a kutatóközpont forgószínpadán és laborlátogatások is - közölték a szervezők az MTI-vel szerdán.

Közleményük szerint a programsorozat szeptember 19-én, pénteken a Városligetben, illetve szeptember 22-én hétfőn a Deák téren veszi kezdetét délután 17:00 órakor, ahol különleges flashmobokkal várják a közönséget. A számos interaktív elemet, hanghatást és látványosságot ígérő program során fizikai és kémiai kísérletek lesznek megtekinthetők és kipróbálhatók.

 

Az eseménylánc folytatásaként szeptember 26-án, pénteken a Bay Zoltán Kutatóközpont Kondorfa utcai telephelyének külső terei egy napra forgószínpaddá válnak, párhuzamos programok várják a közönséget. Lesz interaktív kémiashow, kerekasztal-beszélgetés, este pedig kertmozi fogadja a látogatókat.

A forgószínpad mellett a kutatóközpont belső terei is megnyílnak, a laborokban 14 órától 20 óráig várják az érdeklődőket. A programok közt lesznek interaktív kémiai kísérletek, tudománynépszerűsítő előadások, fenntarthatósági társasjáték és interaktív mozgásprogram is.

A Bay Zoltán Kutatóközpont programjai ingyenesen látogatható.. A kutatóközpont eseményeiről részletes információ a Kutatók éjszakája honlapján olvasható.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
