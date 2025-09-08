Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Perceink vannak hátra, és leszakad az ég: durva, ami ezt a két vármegyét eléri

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 15:25
figyelmeztetésRiasztásesőfelhőszakadás
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is figyelmeztet.

Másodfokú, narancssárga riasztást adott ki a zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet két vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Nógrád területeire.

eső, zápor, zivatar
Fotó:  Pexels

Mindkét vármegyében: intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről a riasztást, vagy módosítja annak szintjét, arról újabb közleményben számol be a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
