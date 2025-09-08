Perceink vannak hátra, és leszakad az ég: durva, ami ezt a két vármegyét eléri

Másodfokú, narancssárga riasztást adott ki a zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet két vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Nógrád területeire.

Fotó: Pexels

Mindkét vármegyében: intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről a riasztást, vagy módosítja annak szintjét, arról újabb közleményben számol be a katasztrófavédelem.