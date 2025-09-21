Csütörtökön elvitték a főnyereményt: most vajon nyert valaki a hatoslottón?

Szeptember 21-én ismét kihúzták a hatoslottó-nyerőszámokat! Mint ismert, szeptember eleje óta már hetente kétszer lehet nyerni sokak kedvenc játékán, csütörtökön valaki el is vitte a főnyereményt. Lássuk most, a 38. játékhét második sorsolásán, vasárnap kinek kedvezett a szerencse!

Vajon kinek kedvezett vasárnap a hatoslottó-sorsolás? Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek voltak a hatoslottó nyerőszámai szeptember 21-én

14 (tizennégy)

15 (tizenöt)

18 (tizennyolc)

36 (harminchat)

38 (harmincnyolc)

41 (negyvenegy)

A héten nem született telitalálat, a jövő héten már 166 millió forintért lehet játszani.

