Csütörtökön elvitték a főnyereményt: most vajon nyert valaki a hatoslottón?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 16:06 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 21. 16:06
Mutatjuk, milyen számokat húztak ki! Ezek a hatoslottó legfrissebb nyerőszámai.

Szeptember 21-én ismét kihúzták a hatoslottó-nyerőszámokat! Mint ismert, szeptember eleje óta már hetente kétszer lehet nyerni sokak kedvenc játékán, csütörtökön valaki el is vitte a főnyereményt. Lássuk most, a 38. játékhét második sorsolásán, vasárnap kinek kedvezett a szerencse!

Vajon kinek kedvezett vasárnap a hatoslottó-sorsolás?
Ezek voltak a hatoslottó nyerőszámai szeptember 21-én

14 (tizennégy)

15 (tizenöt)

18 (tizennyolc)

36 (harminchat)

38 (harmincnyolc)

41 (negyvenegy)

A héten nem született telitalálat, a jövő héten már 166 millió forintért lehet játszani.

Az ötöslottó e héten kisorsolt számait ide kattintva lehet megnézni!

 

