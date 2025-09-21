Csütörtökön elvitték a főnyereményt: most vajon nyert valaki a hatoslottón?

Szeptember 21-én ismét kihúzták a hatoslottó-nyerőszámokat! Mint ismert, szeptember eleje óta már hetente kétszer lehet nyerni sokak kedvenc játékán, csütörtökön valaki el is vitte a főnyereményt. Lássuk most, a 38. játékhét második sorsolásán, vasárnap kinek kedvezett a szerencse!
14 (tizennégy)
15 (tizenöt)
18 (tizennyolc)
36 (harminchat)
38 (harmincnyolc)
41 (negyvenegy)
A héten nem született telitalálat, a jövő héten már 166 millió forintért lehet játszani.
Az ötöslottó e héten kisorsolt számait ide kattintva lehet megnézni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.