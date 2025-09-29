Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Tragédia a cirkuszban: halálba zuhant az előadás közben az akrobata

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 06:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 29. 06:26
Közel 100 néző előtt történt a végzetes baleset.
Borzalmas tragédia történt: egy akrobata a halálba zuhant egy cirkuszi előadáson, családok zsúfolásig megtelt tömege előtt.

eltűnt csecsemő gyerekgyilkos gyász, gyertya, pexels
Tragédia, előadás közben vesztette életét az akrobata Fotó: Pexels

A 27 éves Marina B. merész trapéz mutatványt hajtott végre egy kelet-németországi Bautzenben található cirkuszban, amikor a földre zuhant. A spanyol akrobata szombat este 17 óra 45 perc körül, egy szóló előadás során öt métert zuhant egy trapézról. A helyszínen meghalt, miközben a rendőrség és a mentők siettek a helyszínre. Közel 100 ember nézte a Paul Busch Cirkusz előadását, köztük gyermekes családok is. A közönségből sikolyok hallatszottak, a szülők eltakarták gyermekeik szemét, és sok vendég kimenekült a sátorból.

A nézőknek speciális támogatást nyújtottak a sátorban. A cirkusz egyik alkalmazottja a német Bild újságnak így nyilatkozott:

Nem tudjuk elhinni, hogy ez megtörtént.

A tragédia miatt a cirkusz kénytelen volt lemondani a további előadásokat. Vasárnap a jegypénztárban ez a kihelyezett felirat várta az embereket:

– Gyász miatt a cirkusz zárva tart.

Ralf Huppertz, a német cirkuszszövetség vezetője úgy véli, hogy Marina egészségügyi problémákkal küzdött.

Szokatlan, hogy egy olyan jól képzett művész, mint Marina, ne élje túl egy mindössze öt méteres zuhanást

- nyilatkozta a Bildnek.

A rendőrség megerősítette, hogy Marina nem használt biztonsági kötelet, de hangsúlyozta, hogy erre törvényesen nem volt köteles. Karten Vogt polgármester kifejezte szomorúságát az eset miatt, és az MDR-nek így nyilatkozott:

– A baleset mélyen megrázott minket.

Marina B. állítólag a Paul Busch Cirkusz következő turnéjára volt leszerződve. Fiatal kora ellenére nagy tapasztalattal rendelkezett, több mint tíz év cirkuszi előadói pályafutással a háta mögött - írja a The Sun.

 

