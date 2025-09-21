Csúcstechnológia, amivel megfigyelnek: így néz ki egy észak-koreai mobiltelefon

Észak-Korea kétségtelenül zárt, rejtélyes világ: csak töredék-történeteket ismerhetünk, illetve azokat a híreket, amik kijutnak az országhatáron kívülre. Ezek egy igen kemény rendszerről szólnak, elzártságról, folyamatos kontrollról, valamint súlyos szankciókról, akár kivégzésszerű halálbüntetésekről. Azt azonban nem igazán ismeri senki, milyenek is a hétköznapok a radikális ázsiai országban. A BBC-nek köszönhetően azonban valamelyest bepillanthatunk a lezárt állam határai mögé - ugyanis megszereztek egy észak-koreai mobiltelefont.

Észak-koreai mobiltelefon, amit úgy csempésztek ki az ázsiai országból Fotó: YouTube

Internet nincs, a cenzúra viszont már gépelésnél életbe lép: ilyen egy észak-koreai okostelefon

Mondanunk sem kell, a BBC kezébe jutott telefonnal nem lehet a világhálóra fellépni, legalábbis böngészésre nem alkalmas, azzal csakis az ország belső nethálózata érhető el. Mindez azért van, hogy az ország lakói ne értesülhessenek a világ dolgairól. Cserébe rögtön, a készülék funkcióiban is megmutatkozik a cenzúra: például azonnal blokkol minden olyan kifejezést, ami Dél-Koreára jellemző, északon azonban nem használatos. A koreai “oppa” szót (mely testvért, bátyot jelent, ugyanakkor a dél-koreai szlengben a nők a pasijukra is használják), automatikusan “kijavítja” például a bajtárs, elvtárs szóra, mely sokkal jobban passzol a rezsimhez.

Ez azonban nem minden. A BBC szakértője az Észak-Koreából kicsempészett telefonban bemutatott egy olyan mappát, amibe a telefon öt percenként készít egy képernyőmentést. Igen ám, de ennek a mappának a tartalmához a felhasználó nem férhet hozzá, csakis a hatóságok, így látják, a telefon tulajdonosa kinek mit ír, mit oszt meg, mindent…

