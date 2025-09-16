Egyedülálló szőlész-borászképzés indul: két oklevelet kapnak a hallgatók

Különleges képzésre jelentkezhetnek 2026 őszén azok, akik a borászatot, mint szakmát szeretnék elsajátítani: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szőlészeti és Borászati Intézete ugyanis egyedülálló képzést indít, melynek lényege, hogy a hallgatók egy magyar és egy külföldi felsőoktatási intézményben egyszerre tanulnak, és a program végén mindkét intézménytől oklevelet kapnak. Mondhatni: az érdeklődők most egyszerre két egyetemre nyerhetnek felvételt egyszerre.

A szőlész- és borász képzésben meghatározó lesz a jövőben a most elhangzott bejelentés. A képen Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézetének igazgatója és Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora

Az üzbég Fergana State University-vel közösen megvalósuló unikális képzés négy félévéből az első és a negyedik szemesztert a hallgatók Üzbegisztánban töltik, míg a második és harmadik félévet Magyarországon. „Ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen az egyetem kiemelt feladata, hogy külföldi egyetemmel közösen is indítson mesterképzéseket. Négy-öt év aprólékos munkájának és Nyitrainé Dr. Sárdy Diánának, a Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatójának köszönhetően, a képzés jövőre elindul. A tantervet úgy alakítottuk ki, hogy legyen lehetőségük a hallgatóknak angolul is tanulni az első félévben” – árulta el Dr. Gyuricza Csaba egy most tartott sajtótájékoztatón, ahol az is kiderült: a MATE küldetése és feladata az, hogy képzéseit a társadalom minél szélesebb rétegei számára elérhetővé tegye. Éppen ezért, szintén elsőként az országban, indulnak kétnapos minikurzusaik, melyek során az érdeklődők két napra beülhetnek az egyetemi padok közé, és nappali tagozatos hallgatókkal együtt adott szakterületen egy-egy témában elmélyülhetnek, majd vizsgát téve az adott témából mikrotanúsítványt kapnak.

A sajtótájékoztatón emellett elhangzott: November 13-án hetedik alkalommal rendezik meg az Országos Szőlész-Borász Konferenciát a MATE Budai Campusán, amelyet – a hagyományoknak megfelelően – közösen szervez a MATE Szőlészeti és Borászati Intézete, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor Akadémia, a Junibor – Fiatal Borászok Egyesülete, valamint a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. – írja a Ripost.

„2017-ben, amikor megszületett a konferencia ötlete, a cél az volt, hogy létrejöjjön a 2000-es évek óta hiányt képező szakmai rendezvény, ahol a szakma kihívásairól tudnak egyeztetni a résztvevők. A konferencia attól vált olyan különlegessé, hogy az ország négy legnagyobb szakmai szervezete állt össze. Az idei év témája a fitoplazmával kapcsolatos védekezés és megelőzés lesz" – emelte ki Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatója a VII. Országos Szőlész-Borász Konferenciával kapcsolatban.