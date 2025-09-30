Pénzeső éri a magyarokat: itt vannak a részletek!

Az év utolsó nagy állampapír-kifizetése érkezik, miután szeptember végén lejár a 2022-es infláció idején kibocsátott Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP). Szeptember 30-ával fizeti ki a felhalmozott kamatokat és a tőkét a 2025/N néven futó Bónusz Magyar Állampapír sorozat, mely 2022 szeptemberében került forgalomba. A legfrissebb adatok szerint közel 450 milliárd forintot fizetnek ki a befektetőknek.

Jól hoz az állampapír / Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

A Bónusz Magyar Állampapír 2025/N sorozatának lejárata gyakorlatilag lezárja az idei kifizetési dömpinget, mely az év elején a Prémium Magyar Állampapír csillagászati kifizetéseivel indult, és melynek köszönhetően a hazai lakossági befektetők több mint kétezermilliárd forintot kaptak kézhez állampapír-befektetéseikből - írja a VG.

A kormány célja az, hogy a magyar családok megtakarításait tovább erősítsék, méghozzá a biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínáló állampapír-kínálattal. Ezért is döntöttek úgy, hogy októbertől új sorozatokat vezetnek be. Íme a részletek!

Még kedvezőbb kamatozás mellett lehet állampapírt venni

A fix lakossági állampapírok az alábbiak szerint válnak még kedvezőbbé október elsejétől a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint:

FixMÁP: 5 éves futamidő mellett az éves kamatot 7,0%-ra emelik.

MÁP+ új sorozat: a korábbi 5,75-6,75%-os évente emelkedő kamat helyett 6,5%-7,5%-ot fizet majd ez a papír. Az új sorozat futamideje ugyancsak 5 év lesz, és minden évben 0,25%-kal emelkedik majd a befektetett pénzünk után járó éves kamat. Így érhető el az 5. évre a 7,5%-os kamat!

Az új sorozat futamideje ugyancsak 5 év lesz, és minden évben 0,25%-kal emelkedik majd a befektetett pénzünk után járó éves kamat. Így érhető el az 5. évre a 7,5%-os kamat! PMÁP: az új sorozat évente változó kamatbázisa ugyanúgy az előző évi átlagos inflációval egyenlő, viszont csökken az azon felüli kamatprémium mértéke: mindössze 0,1% lesz. Jelenleg 4,5%-ra becsülik az inflációt, ha ehhez hozzájön a 0,1% kamatprémium, akkor 4,6% lesz jövőre ennek a papírnak a kamata.

BMÁP: az ÁKK mindkét jelenleg kapható BMÁP-sorozatot lezárja (2029/R1 és 2031/R1), helyettük csak egy új sorozatot, a 2031/R2 lesz kapható. Ez azt jelenti, hogy már nem lesz külön 4 és külön 6 éves változat, csak egy olyan, ami 6 év után fut ki. Ennek a papírnak a kamata továbbra is a piaci kamatok változásától függ majd, amihez hozzájön még a kamatprémium (0,75%-1%).















