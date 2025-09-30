Pénzeső éri a magyarokat: itt vannak a részletek!

Az év utolsó nagy állampapír-kifizetése érkezik, miután szeptember végén lejár a 2022-es infláció idején kibocsátott Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP). Szeptember 30-ával fizeti ki a felhalmozott kamatokat és a tőkét a 2025/N néven futó Bónusz Magyar Állampapír sorozat, mely 2022 szeptemberében került forgalomba. A legfrissebb adatok szerint közel 450 milliárd forintot fizetnek ki a befektetőknek.
A Bónusz Magyar Állampapír 2025/N sorozatának lejárata gyakorlatilag lezárja az idei kifizetési dömpinget, mely az év elején a Prémium Magyar Állampapír csillagászati kifizetéseivel indult, és melynek köszönhetően a hazai lakossági befektetők több mint kétezermilliárd forintot kaptak kézhez állampapír-befektetéseikből - írja a VG.
A kormány célja az, hogy a magyar családok megtakarításait tovább erősítsék, méghozzá a biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínáló állampapír-kínálattal. Ezért is döntöttek úgy, hogy októbertől új sorozatokat vezetnek be. Íme a részletek!
A fix lakossági állampapírok az alábbiak szerint válnak még kedvezőbbé október elsejétől a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint:
