Változnak az üzemanyagárak, de nem mindenki örülhet

Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól.

20250210 Miskolc Tankolás, üzemanyag illusztráció. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.07-én):