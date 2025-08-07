Változnak az üzemanyagárak, de nem mindenki örülhet

Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
2025. augusztus 07.
Megtudtuk, hogyan változik hamarosan az üzemanyagára.
Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.07-én): 

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter 
  • Gázolaj: 604 Ft/liter 
