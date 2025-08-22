UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Rossz hír az autósoknak, így változik holnaptól az üzemanyag ára

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 12:10
Mutatjuk, mire lehet majd számítani!
Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetnek a tankolni vágyók a nagykereskedelmi árakat illetően. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kisker árakban - írják a Holtankoljak.hu oldalán.

Így változik holnaptól az üzemanyag ára / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország (Képünk illusztráció)

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.22-én): 

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj: 587 Ft/liter 

 

 

