Rossz hír az autósoknak, így változik holnaptól az üzemanyag ára

Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetnek a tankolni vágyók a nagykereskedelmi árakat illetően. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kisker árakban - írják a Holtankoljak.hu oldalán.
Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025.08.22-én):
95-ös benzin: 581 Ft/liter
Gázolaj: 587 Ft/liter
