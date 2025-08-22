Rossz hír az autósoknak, így változik holnaptól az üzemanyag ára

Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetnek a tankolni vágyók a nagykereskedelmi árakat illetően. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kisker árakban - írják a Holtankoljak.hu oldalán.

Így változik holnaptól az üzemanyag ára / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország (Képünk illusztráció)