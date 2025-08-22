"Gyászhír és segítségkérés" - Hatalmas veszteség érte a magyar tűzoltókat

A Magyar Tűzoltó Szövetség hivatalos Facebook-oldalán jelentették be, hogy Pálovics László bajtársuk augusztus 20-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. A távozásával három kiskorú gyermek maradt édesapa nélkül.
László fiatal kora ellenére hosszú ideje aktív tagja, rajparancsnoka és gépjármű-vezetője volt a Tarpai Tűzoltó Egyesületnek, és rajparancsnoka a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság "A" szolgálati csoportjának. Távozása mindkét szervezet számára nagy nagy veszteség. Kérjük, hogy akinek lehetősége van rá, segítsen családjának ebben a nehéz időszakban
- írták a posztban, ahol ezután megadták az utaláshoz szükséges adatokat.
Segítségüket a család nevében is nagyon köszönjük!
- tették hozzá.
A bankszámlaszámot és a további adatokat IDE kattintva lehet megtekinteni!
