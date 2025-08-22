UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Gyászhír és segítségkérés" - Hatalmas veszteség érte a magyar tűzoltókat

Magyar Tűzoltó Szövetség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 13:35
támogatássegítséggyászhírcsalád
Három kiskorú gyermek maradt most édesapa nélkül.
Bors
A szerző cikkei

A Magyar Tűzoltó Szövetség hivatalos Facebook-oldalán jelentették be, hogy Pálovics László bajtársuk augusztus 20-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. A távozásával három kiskorú gyermek maradt édesapa nélkül.

gyász, elhunyt, gyertya
Elhunyt bajtársukat gyászolják a magyar tűzoltók / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

László fiatal kora ellenére hosszú ideje aktív tagja, rajparancsnoka és gépjármű-vezetője volt a Tarpai Tűzoltó Egyesületnek, és rajparancsnoka a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság "A" szolgálati csoportjának. Távozása mindkét szervezet számára nagy nagy veszteség. Kérjük, hogy akinek lehetősége van rá, segítsen családjának ebben a nehéz időszakban

- írták a posztban, ahol ezután megadták az utaláshoz szükséges adatokat.

Segítségüket a család nevében is nagyon köszönjük!

- tették hozzá.

A bankszámlaszámot és a további adatokat IDE kattintva lehet megtekinteni!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu