"Gyászhír és segítségkérés" - Hatalmas veszteség érte a magyar tűzoltókat

A Magyar Tűzoltó Szövetség hivatalos Facebook-oldalán jelentették be, hogy Pálovics László bajtársuk augusztus 20-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. A távozásával három kiskorú gyermek maradt édesapa nélkül.

Elhunyt bajtársukat gyászolják a magyar tűzoltók / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

László fiatal kora ellenére hosszú ideje aktív tagja, rajparancsnoka és gépjármű-vezetője volt a Tarpai Tűzoltó Egyesületnek, és rajparancsnoka a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság "A" szolgálati csoportjának. Távozása mindkét szervezet számára nagy nagy veszteség. Kérjük, hogy akinek lehetősége van rá, segítsen családjának ebben a nehéz időszakban

- írták a posztban, ahol ezután megadták az utaláshoz szükséges adatokat.

Segítségüket a család nevében is nagyon köszönjük!

- tették hozzá.

A bankszámlaszámot és a további adatokat IDE kattintva lehet megtekinteni!