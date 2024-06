Teljesen kiakadtak a Tesco dolgozói a vásárlókra: "a pofátlanság netovábbja"

Árufeltöltőnek lenni nem könnyű feladat. A sok napi teendő mellett rendben kell tartani az üzletet, a vevők kérdésére mindig udvariasan és készségesen válaszolni kell, ráadásul a kupit is el kell pakolni. Egy névtelen Tesco-alkalmazott azonban most kifakadt a Redditen, és elmondta, hogy már torkig van a vevőkkel. Elege van ugyanis abból, hogy gyakori dolog, hogy kivesznek valamit a fagyasztóból, aztán pedig nem rakják vissza. Ha ugyanis a fagyasztott termék egy idieg nem kerül vissza a megfelleő hőmérsékletbe, akkor megolvad és elromlik. A dolgozó felhívta arra a figyelmet, hogy pontosan az ilyen vásárlók miatt van az, hogy az üzlet drágábbá teszi a termékeket, hiszen bele kell kalkulálniuk a kidobandó árucikkeket is.