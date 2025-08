„Nagyon sokáig nem tudtam feldolgozni” – megszólalt a móri mészáros testvére

Kevesen vannak az országban, akik a Weiszdorn név hallatán ne kapnák fel a fejüket, és ne asszociálnának azonnal a móri mészárlásra. De mi a helyzet a legközelebbi hozzátartozókkal, családtagokkal? Weiszdorn Róbert legjobb barátja, aki ráadásul egykori rendőr, most pedig a sógora, a mai napig nem hiszi el, hogy Weiszdorn képes volt ilyesmire. Róbert testvére, Kriszta most is küzd a szégyennel. Szülei pedig belebetegedtek a szörnyű tragédiába. A mélyen vallásos család azóta sem érti, hogyan sodródhatott bele „Robika” a magyar kriminalisztika történetének legkegyetlenebb rablógyilkosságába. Hiszen nagyon jó gyerekkora volt.

A móri mészáros, Weiszdorn Róbert húga, Kriszta / Forrás: TV2 Napló

A Móri Mészáros családja belebetegedett a tragédiába

Mi nagyon összetartottunk, annak ellenére, hogy nem együtt nőttünk fel. Ő az édesanyámnál, én az édesapámhoz kerültem, de maradt ez a szoros kapcsolat. Robi életvidám, sportos, nagyon segítőkész gyerek volt, tehát bármikor tudtál rá számítani

– nyilatkozta Kriszta a TV2 Napló riporterének.

Gábort és Krisztát összehozta a tragédia. Többször találkoztak Robi tárgyalásán, majd randevúztak és ma már egy párt alkotnak. Gábor szerint barátja nagyon befolyásolható és nehezen érvényesíti az akaratát.

Tudom határozottan, hogy ebből Robinak egy fillér haszna nem volt. A Robi volt az ügyeletes balek ebben a dologban

– vélekedik. A móri mészárlás minden idők legbrutálisabb magyarországi bankrablása volt. 2002. május 9-én két álarcos férfi rontott be a bankfiókba. Pénzt követeltek. Weiszdorn Róbert az ajtót őrizte, míg Nagy László kivégzett mindenkit, aki a bankban tartózkodott.

Ő Weiszdorn Róbert, aki jelenleg is börtönben van Fotó: TV2 Napló

Amikor Gábor először hallott arról, mi történt – a tettesekről még semmit nem lehetett tudni -, álmában sem gondolta, hogy a barátjának ehhez köze lehet, markáns véleményt fogalmazott meg.

Nyilván, mint minden brigádban, megkérdezték, beszédtéma volt, hogy te mit szólsz hozzá. És akkor én azt mondtam, hogy aki ott volt, azt tárgyalás nélkül fejbe lőném

– emlékszik Gábor. Kriszta azt idézte fel, hogyan élték meg, amikor kiderült, hogy a testvére az egyik móri mészáros.

Én az édesapámtól tudtam meg… Megyek haza, és akkor apu össze van törve, és igazából a nevelőanyám mondta el, hogy mi történt, mert apu nem tudott megszólalni. És odamentem apuhoz és csak sírt. Nagyon megviselte… Ma is elsírja magát, ha ez szóba kerül. Nagyon sokáig én sem tudtam feldolgozni. Igazából az első tárgyaláson szembesültem vele teljesen, hogy sajnos ott volt.

A testvér azt is elmeséli, hogy Weiszdorn a szobafestő-mázoló munkáján keresztül hogyan ismerkedett meg Nagy Lászlóval, akivel együtt tervelték ki és hajtották végre a rablógyilkosságot.