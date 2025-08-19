Figyelem: ekkor nem lehet használni leállás miatt az OTP-s bankkártyákat

Az OTP Bank bejelentette, mikor lesz a következő leállása.
Az OTP a hivatalos weboldalán közölte, hogy rendszerfejlesztés miatt szeptember 21-én és 22-én is több szolgáltatás is megbénul, illetve az OTP logós bankkártyák is használhatatlanná válnak több órán keresztül.
Ez a leállás az összes ügyfelet érinti, hiszen nemcsak a kártyákra, de például az internet- és mobilbankok használatára is kihat majd.
Szeptember 21-én 0 órától egészen 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
Szeptember 22-én pedig 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
