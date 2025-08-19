UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Figyelem: ekkor nem lehet használni leállás miatt az OTP-s bankkártyákat

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 14:51
Érkezik a nagy OTP-leállás. Órákon keresztül nem lehet majd használni a bankkártyákat és más szolgáltatásokat sem.

Az OTP Bank bejelentette, mikor lesz a következő leállása. 

Az OTP Bank szeptemberben áll le. Fotó: OTP

Az OTP logós bankkártyákat sem lehet majd használni

Az OTP a hivatalos weboldalán közölte, hogy rendszerfejlesztés miatt szeptember 21-én és 22-én is több szolgáltatás is megbénul, illetve az OTP logós bankkártyák is használhatatlanná válnak több órán keresztül.

Ez a leállás az összes ügyfelet érinti, hiszen nemcsak a kártyákra, de például az internet- és mobilbankok használatára is kihat majd.

Szeptember 21-én 0 órától egészen 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli deviza utalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Szeptember 22-én pedig 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
