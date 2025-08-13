Mindenképp olvasd el, ha nem akarsz sokat bukni: egy ingyenes mobilapp is veszélyes

Ma már szinte mindenre létezik egy alkalmazás, amit egy kattintással telepíthetünk is a telefonunkra. Ha azonban nem vagyunk elég figyelmesek, sokat bukhatunk egy ilyen mobilapp letöltésével, még akkor is, ha ingyenes!

Milyen veszélyei lehetnek egy mobilappnak?

Ezrével sorakoznak az alkalmazásboltokban a különböző appok, amik jelentős része ingyenesen letölthető. Mielőtt azonban telepítjük őket a mobilunkra, érdemes több szempontot is figyelembe venni, például a biztonságot, a megbízhatóságot és a hasznosságot – tanácsolja a GVH. Ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy az ingyenes app később fizetési kötelezettséggel jár majd, vagy éppen a személyes adataink kerülnek veszélybe, amivel a kiberbűnözők miatt ugyancsak pénzt bukhatunk.

Mire érdemes figyelni egy app letöltése előtt?

Ismert alkalmazásboltból (App Store, Google Play) töltsünk csak le applikációkat és mindig olvassuk el a fogyasztói véleményeket!

Csak az alkalmazás működéséhez szükséges engedélyeket fogadjuk el: nézzük át telepítés előtt, hogy az applikáció milyen funkciókhoz/alkalmazásokhoz szeretne majd későbbiekben hozzáférni (pl. névjegyekhez, fotókhoz, kamerához, vagy akár az eszköz helyadataihoz). Ha túl sok mindenhez kér tőlünk hozzáférési engedélyt az app, inkább le se töltsük.

Olvassuk el az alkalmazás adatvédelmi szabályzatát! Ebből derül ki, hogy az alkalmazás megosztja-e mással az adatainkat, és ha igen, hogyan, milyen terjedelemben. Homályos szabályzat vagy túl sok adat kérése esetén inkább ne töltsük le az appot.

Az ingyenességről, későbbi fizetős funkciókról is érdemes még a letöltés előtt tájékozódni.

Mindig használjunk erős és egyedi jelszavakat, ha az alkalmazások regisztrációt írnak elő! Ne használjuk ugyanazt a jelszót különböző fiókokban.

Lehetőség szerint alkalmazzunk kétlépcsős azonosítást/hitelesítést!

Mire figyeljünk egy már letöltött applikációknál?

Nézzük át az alkalmazásnak adott engedélyeket és távolítsuk el a szükségtelen engedélyeket.

Fordítsunk különös figyelmet azokra az alkalmazásokra, amelyek hozzáférnek a névjegyzékhez, a kamerához, a tárhelyhez, a képekhez, a helyadatokhoz és a mikrofonhoz.

Arra is van lehetőség, hogy egyes engedélyeket csak az alkalmazás használata közben adjunk meg.

Töröljük azokat az alkalmazásokat, amiket nem használunk, így csökkentve az adatgyűjtés kockázatát.