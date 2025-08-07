Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa – írja a Magyar Nemzet a Népszava cikke nyomán. Az okleveles közgazda, cukrászmester 78 éves volt. A Ruszwurm 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás templom szomszédságában egészen szerdáig.

Mint az ismeretes, tegnap reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat, amellyel egy másfél évtizede húzódó vita ért véget. Miután a legendás cukrászdát tavaly személyes konfliktus és pénzügyi vita okán be akarta záratni a kerület akkori polgármestere, V. Naszályi Márta, a jelenlegi vezetés segítséget ajánlott a vendéglátóhelyeknek.

A lap szerint Böröcz László akkor úgy nyilatkozott, két lehetőségről tárgyaltak a Ruszwurm Kft. ügyvezetőjével, az egyik az lett volna, hogy az önkormányzat átveszi magát a céget, és üzemelteti tovább a cukrászdákat. Erre az ajánlatra azonban a cég vezetésétől semmilyen válasz nem érkezett.

A polgármester szerint így egy lehetőség maradt, mégpedig az, hogy az önkormányzat átveszi az üzemeltetést a végrehajtást követően

