Meghalt Szamos Miklós

Ruszwurm Cukrászda
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 07:58
gyászSzamos Miklós
Az okleveles közgazda, cukrászmester 78 éves volt.
N.T.
A szerző cikkei

Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa – írja a Magyar Nemzet a Népszava cikke nyomán. Az okleveles közgazda, cukrászmester 78 éves volt. A Ruszwurm 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás templom szomszédságában egészen szerdáig.

Mint az ismeretes, tegnap reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat, amellyel egy másfél évtizede húzódó vita ért véget. Miután a legendás cukrászdát tavaly személyes konfliktus és pénzügyi vita okán be akarta záratni a kerület akkori polgármestere, V. Naszályi Márta, a jelenlegi vezetés segítséget ajánlott a vendéglátóhelyeknek.

A lap szerint Böröcz László akkor úgy nyilatkozott, két lehetőségről tárgyaltak a Ruszwurm Kft. ügyvezetőjével, az egyik az lett volna, hogy az önkormányzat átveszi magát a céget, és üzemelteti tovább a cukrászdákat. Erre az ajánlatra azonban a cég vezetésétől semmilyen válasz nem érkezett.

A polgármester szerint így egy lehetőség maradt, mégpedig az, hogy az önkormányzat átveszi az üzemeltetést a végrehajtást követően

 - írja a Magyar Nemzet. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
