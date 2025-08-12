AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Leállt a Corvin Plaza

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 13:57 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 12. 13:58
Erre senki sem számított.

A Corvin Plazaban kedd délelőtt 11 órakor nem vár áramkimaradás történt, amely megbénította a benne található üzletek szolgáltatásait. A hírről - azokon kívül, akik éppen a bevásárlóközpontban tartózkodtak - a Corvin Plaza közösségi oldalán értesülhettek.

Kedves Látogatóink!


 

A Corvin Plazában jelenleg technikai okok miatt áramkimaradás tapasztalható. Szakembereink már dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon a megszokott működés.


 

Köszönjük a türelmeteket és a megértéseteket – hamarosan újra teljes fényben várunk titeket! 

- olvasható a pláza Facebook-oldalán.

Az illetékesek már dolgoznak a nem várt probléma elhárításán.

