Leállt a Corvin Plaza

Kedves Látogatóink!





A Corvin Plazában jelenleg technikai okok miatt áramkimaradás tapasztalható. Szakembereink már dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon a megszokott működés.





Köszönjük a türelmeteket és a megértéseteket – hamarosan újra teljes fényben várunk titeket!