Leállt a Corvin Plaza

A Corvin Plazaban kedd délelőtt 11 órakor nem vár áramkimaradás történt, amely megbénította a benne található üzletek szolgáltatásait. A hírről - azokon kívül, akik éppen a bevásárlóközpontban tartózkodtak - a Corvin Plaza közösségi oldalán értesülhettek.
Kedves Látogatóink!
A Corvin Plazában jelenleg technikai okok miatt áramkimaradás tapasztalható. Szakembereink már dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon a megszokott működés.
Köszönjük a türelmeteket és a megértéseteket – hamarosan újra teljes fényben várunk titeket!
- olvasható a pláza Facebook-oldalán.
Az illetékesek már dolgoznak a nem várt probléma elhárításán.
