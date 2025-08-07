Kalocsán is Fidesz-előnyt mértek

A közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak arról, hogy a Fidesz–KDNP vagy a Tisza Párt vezeti a pártok versenyét. Orbán Viktor Tusnádfürdőn egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, nyolcvan választókerület is a kormánypártoké lehetne. Az Index a kormányfő által hivatkozott adatsor több részletét, a sorozat negyedik részében a Bács-Kiskun vármegyei 3-as egyéni választókerületre vonatkozó számokat mutatta be.
Orbán Viktor július 26-án megtartotta hagyományos tusnádfürdői előadását. A miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kijelentette, hogy a belső felméréseik szerint ha most vasárnap lennének a választások, akkor 106 egyéni választókerületből nyolcvanat megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne.
A Kalocsa-központú, Bács-Kiskun vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben a kutatás alapján jelenleg a kormánypártoké lehet az előny az Index beszámolója szerint. A sorrend:
Más pártokra a megkérdezettek 0,5 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 4,4 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 8,3 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel készült 2025 júliusában. A kalocsai központú választókerületben a 2022-es országgyűlési választásokon Font Sándoré lett a mandátum, a kormánypárti jelölt 59,70 százalékot szerzett. Magóné Tóth Gyöngyi Mária, a hatpárti ellenzék támogatottja, 30,23 százalékot ért el. A Fidesz–KDNP listás eredménye a választókerületben 58,87 százalék volt.
