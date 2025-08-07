Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kalocsán is Fidesz-előnyt mértek

Fidesz – KDNP
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 10:47
felmérésTusnádfürdő
A közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak arról, hogy a Fidesz–KDNP vagy a Tisza Párt vezeti a pártok versenyét.
Bors
A szerző cikkei

A közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak arról, hogy a Fidesz–KDNP vagy a Tisza Párt vezeti a pártok versenyét. Orbán Viktor Tusnádfürdőn egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, nyolcvan választókerület is a kormánypártoké lehetne. Az Index a kormányfő által hivatkozott adatsor több részletét, a sorozat negyedik részében a Bács-Kiskun vármegyei 3-as egyéni választókerületre vonatkozó számokat mutatta be.

Budapest, 2025. április 14. Az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás szavazólapjait kézbesíti egy postás Budapesten 2025. április 14-én. Ezen a napon kezdődött meg a szavazólapok postázása. A speciális papírra nyomtatott szavazólapokon a "Támogatja-e, hogy Ukrajna az EU tagja legyen?" kérdés szerepel. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: Kocsis Zoltán /  MTI

Orbán Viktor július 26-án megtartotta hagyományos tusnádfürdői előadását. A miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kijelentette, hogy a belső felméréseik szerint ha most vasárnap lennének a választások, akkor 106 egyéni választókerületből nyolcvanat megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne. 

A Kalocsa-központú, Bács-Kiskun vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben a kutatás alapján jelenleg a kormánypártoké lehet az előny az Index beszámolója szerint. A sorrend:

  • Fidesz–KDNP – 41,6 százalék
  • Tisza Párt – 31,7 százalék
  • Mi Hazánk – 7,2 százalék
  • Demokratikus Koalíció – 2,3 százalék
  • Jobbik – 1,9 százalék
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 1,2 százalék
  • MSZP – 0,5 százalék
  • Párbeszéd – 0,3 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 0,5 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 4,4 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 8,3 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel készült 2025 júliusában. A kalocsai központú választókerületben a 2022-es országgyűlési választásokon Font Sándoré lett a mandátum, a kormánypárti jelölt 59,70 százalékot szerzett. Magóné Tóth Gyöngyi Mária, a hatpárti ellenzék támogatottja, 30,23 százalékot ért el. A Fidesz–KDNP listás eredménye a választókerületben 58,87 százalék volt.

 

Máshol is vezetnek a kormánypártok

Más kerületek eredményeiről korábban mi is beszámoltunk:

  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 2-es számú egyéni választókerületre vonatkozó mérés adatai alapján itt a Fidesz–KDNP 40,4 százalékon, a Tisza Párt 25,8 százalékon áll. A harmadik pozíció a Mi Hazánké 5,8 százalékkal.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös egyéni választókerületben a kormánypártok előnye 11 százalékpont.
  • A harmadik részben egy új választókerület, Pest vármegye 13 került terítékre.


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu