33 fokkal indít a csütörtök, de ez még csak a kezdet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 06:30
Visszatér a kánikula.
A hét második felére fordulva kezdődik újra az igazi kánikula. Az égen nyoma sem lesz felhőnek, a ragyogó napsütést csakis egy-egy fátyolfelhő zavarhatja meg. Ezt figyelembe véve csapadék egyáltalán nem várható, sőt, a szél is mérsékelt marad. Ez pedig azt jelenti, hogy a nagyjából 33 fokos maximumon nem enyhít semmi. Ez pedig tökéletesen előremutatja azt a hőséget, ami a napokban érkezik majd hazánkba: a hétvégén ugyanis már közel 40 fokot mérhetünk majd.

