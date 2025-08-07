33 fokkal indít a csütörtök, de ez még csak a kezdet

A hét második felére fordulva kezdődik újra az igazi kánikula. Az égen nyoma sem lesz felhőnek, a ragyogó napsütést csakis egy-egy fátyolfelhő zavarhatja meg. Ezt figyelembe véve csapadék egyáltalán nem várható, sőt, a szél is mérsékelt marad. Ez pedig azt jelenti, hogy a nagyjából 33 fokos maximumon nem enyhít semmi. Ez pedig tökéletesen előremutatja azt a hőséget, ami a napokban érkezik majd hazánkba: a hétvégén ugyanis már közel 40 fokot mérhetünk majd.

Fotó: koponyeg