33 fokkal indít a csütörtök, de ez még csak a kezdet

A hét második felére fordulva kezdődik újra az igazi kánikula. Az égen nyoma sem lesz felhőnek, a ragyogó napsütést csakis egy-egy fátyolfelhő zavarhatja meg. Ezt figyelembe véve csapadék egyáltalán nem várható, sőt, a szél is mérsékelt marad. Ez pedig azt jelenti, hogy a nagyjából 33 fokos maximumon nem enyhít semmi. Ez pedig tökéletesen előremutatja azt a hőséget, ami a napokban érkezik majd hazánkba: a hétvégén ugyanis már közel 40 fokot mérhetünk majd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.