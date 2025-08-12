Elment az esze? Hegyes végű sétapálcákkal akart kereskedni a keszthelyi férfi

Az Egyesült Államokból rendelt, rejtett tőrpengéjű sétapálcákat akart forgalmazni egy keszthelyi kereskedő, aki ellen Zalaegerszegen emeltek vádat - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-vel.
Németh Eszter tájékoztatása szerint a 60 éves keszthelyi férfi egy sportszer és sportruházat kereskedelmével foglalkozó helyi cég vezetőjeként rendelt az Amerikai Egyesült Államokból 16 darab, rejtett tőrpengével ellátott sétapálcát. A küldeményt Budapesten a NAV Repülőtéri Igazgatósága ellenőrzése során lefoglalták. A vádlottnak a rejtett kialakítású, "rendeltetésszerű használat körébe nem sorolható", közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülő sétapálcák kereskedelmi célú behozatalára nem volt kormányhivatali engedélye. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség ezért engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység bűntette miatt emelt vádat ellene.
