Iszet boszorkány figyelmeztet: ezekkel a régi pénzérmékkel vigyázni kell

Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan őrizgetnek az otthonukban különböző pénzérméket, régi aprópénzeket, amiket esetleg emlékbe tettek el. Ezek sajnos blokkolóan hatnak annak az illetőnek a pénzügyeire, akinek a tulajdonában vannak. Vagyis érdemes ezekkel nagyon vigyázni – figyelmeztet Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

A régi pénzérméket meg kell tisztítani Iszet boszi szerint

A régi pénzérmék blokkolják az energiákat

De miért is gátolják az anyagi sikert? Hiszen valaha értékes fizető eszközök voltak, így joggal gondolhatjuk úgy, hogy energetikailag akár még segíthetik is a pénz áramlását. A pénz nemcsak fizetőeszközként van jelen az életünkben, hanem energetikai szempontból is, ezért fontos, hogy mindig tisztán és hálával tekintsünk rá és érezzük a jelenlétét. Ám abban az esetben, ha már nincs mozgásban, vagyis nincs forgalomban, akkor az energiaáramlása is blokkolódik, így a tulajdonosára is negatív hatással van. Ráadásul a pénzhez nemcsak pozitív energia társul, hanem sajnos sok esetben fájdalom, vagy rosszabb esetben vér is tapad hozzá, ami a régi érmékre hatványozottan jellemző. Ezért, ha valakinek ilyet őriz az otthonában, akkor érdemes erre gondolni, hogy akár ez is akadályozhatja az anyagi jólétet.



Ez vár a régi aprópénz gyűjtőire

Jogosan teheti fel bárki a kérdést, hogy mi van a gyűjtőkkel, akik ezeket a régi pénzeket, érméket gyűjtik, csereberélik? Hiszen ők ezekből még anyagi haszonra is tesznek szert, és akkor ez náluk miért is nem okoz gondot? Azért, mert ők kereskednek vele, és így már olyannak minősül, mint bármilyen régi tárgy, és mivel adják-veszik, ezáltal a pénzenergia áramlása megindul, mert nem azzal történik a fizetés. Ebből is látható, hogy a pénz nemcsak egy eszköz, hanem egy igen jelentőségteljes energia.

A régi pénzérme tisztítása lehetséges



Mi van azokkal az érmékkel, amiket például egy nyaralásból hazahozunk vagy amiket valamilyen kedves emlék miatt megőrzünk? Ha ugyan nem sűrűn használt, de még forgalomban van, akkor nem okoznak akkora negativitást energetikailag, mivel van saját energiamozgásuk. De minden egyes érmét, amiket díszként vagy emlékként otthon tárolunk, ajánlott megtisztítani. Ezt legegyszerűbben úgy tudja bárki megtenni, hogy minimum 24 órára sóba rakja (lehetőség szerint himalájai sót válasszunk), majd miután kiveszi, folyó víz alatt alaposan átmossa. Aki kicsit járatosabb a mágia világában, füstölővel is megtisztíthatja. Sőt, azoknak, akik ezekkel az érmékkel kereskednek – akár hobbi szinten is –, érdemes ezeket a mágikus praktikákat alkalmazni a nagyobb anyagi siker érdekében.