Ez durva! Nem lennénk az olaszok helyében: szigorúan, de jogosan büntetik őket ezért

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 06:20
A bírság akár 7 millió forint is lehet.

Olaszországban szigorúan büntetik az autókból szemetelőket, egy szombaton életbe lépett rendelet szerint szélsőséges esetben akár 18 ezer euró (7 millió forint) pénzbírságot is meg kell fizetnie annak a sofőrnek, aki szemeteszsákot dob ki autójából az utcára vagy az autópálya szélére - írja az MTI.

A szabálysértés szempontjából nem játszik szerepet, hogy az autó mozgásban volt-e vagy éppen parkolt. Zsebkendők, műanyag palackok és cigarettacsikkek esetében a büntetés mértéke akár 1188 euróig (hozzávetőleg félmillió forint) terjedhet. Kirívó esetében letartóztatás is történhet. Súlyosbító tényezőnek számít, ha a szemetelés természetvédelmi területen, vagy más védett térségben történik. 

Utóbbi esetben a jogosítvány megvonása, s akár börtönbüntetés kiszabása is lehetséges. A korábbiaktól eltérően már nem szükséges, hogy valakit a rendőrség "tetten érjen", hanem elegendő lesz a számos helyen kihelyezett megfigyelőkamerák felvétele is bizonyítékként. Olaszországban komoly gondot jelent a szemét illegális lerakása az utcák, illetve autópályák, a vidéki utak mentén. A szabályozás külföldi turistákra is kiterjed. A büntetések "példa nélküli" szigorítását lelkesen üdvözölte a Plastic Free Onlus környezetvédő szervezet, amely szerint ezzel "az egyik legszégyenletesebb, környezetünkre és közösségünkre a legártalmasabb rossz szokás" elleni fellépésben történik "alapvető előrelépés".

 

