Székesfehérvári iskolában is felütötte a fejét a veszélyes baktérium

A Pseudomonas aeruginosa baktérium a Fejér Megyei Szent György Kórház után most újabb helyen ütötte fel a fejét. Ezúttal az Árpád Technikum vízrendszerében mutatták ki a baktériumot - írja a feol.hu

Újabb vízvezetékben bukkant fel a baktérium.

Forrás: Alones / Shutterstock.com

Korábban baktériumot mutattak ki a Szent György Kórház szülészeti osztályának vízrendszerében. Egy kismama elmondása szerint a 8 hónapos kisbabáját is megfertőzte a baktérium, miután a csecsemő két napot volt kórházban. A Pseudomonas aeruginosa baktérium ezúttal az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megjelent.

Székesfehérvár hivatalos oldalán számoltak be az esetről. A posztból az is kiderül, hogy a Szakképzési Centrum azonnal elrendelte a szükséges lépéseket, kiemelten az épület fertőtlenítését, amit a Fejérvíz kollégái fognak elvégezni.



