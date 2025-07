Szívszorító: már csak sírhoz vihette ki anyukája Dominik születésnapi tortáját

Kovács Nikolettnek három éve át kellett élnie azt, ami minden anya legszörnyűbb rémálma: elvesztette imádott fiát. Dominik 15 éves korában egy váratlan és súlyos asztmarohammal került kórházba, ahol már nem tudták megmenteni az életét. Bár Dominik sírját azóta is rendszeresen látogatják és gondozzák, a fájdalom nem enyhül, Niki pedig a napokban újabb szörnyű próbatétel elé nézett: ekkor ünnepelte volna Dominik a 18. születésnapját.

Nikolett már csak a mennyekben köszönthette fel fiát a születésnapján Fotó: Beküldött

A felnőtté válás napja, amit más anyák tortával, nevetéssel ünnepelnek, nekem csenddel, könnyekkel és ég felé küldött sóhajokkal telt. Anyja vagyok egy gyermeknek, aki nem itt, hanem a mennyben lett nagykorú. Az ölelésem helyett az angyalok ünneplik

- mondta a gyászoló anya. Az asszony szívszaggató módon köszöntötte fel gyermekét: sírjához egy hungarocellből készült születésnapi tortaszobrot vitt, fia nyughelyét pedig lufikkal díszítette fel.

Így folytatódik a szerelem éve

Ismét kártyát vetett Szegedi Erika, Európa főboszorkánya. Nem kisebb dologra volt kíváncsi, mint arra: mit hoz az ország és az emberek számára a 2025-ös év maradék része. Mint mondta, forró, ám viharos nyár elé nézünk: bár a rekkenő hőség továbbra is fennmarad, ám ezt viharok és csapadék fogja megszakítani, ami kimondottan jó hatással lesz a mezőgazdaságra. Hozzátette, máshol korántsem lesz ilyen rózsás a helyzet: Európa több pontján is történhetnek természeti katasztrófák. Szerelem terén is jók az országos kilátások: számmisztika szerint a kilences szám fogja uralni az évet, ami kedvező irányba mozdítja el a párkapcsolatokat.

Szerencsére egyre több új párkapcsolat alakul ki és sokan kötelezik el magukat, házasságot kötnek

- mondta lapunknak Szegedi Erika.

Szegedi Erika szerint rengeteg jót hoz a nyár a szerelmesekre Fotó: Bors

Kegyetlen részlet derült ki a debreceni halálos balesetről

Nem telik el úgy nap, hogy ne gondolna gyermekére, a debreceni autóbalesetben elhunyt Mázló Attila édesanyja. A fiatal férfi 2023. január 7-én, hajnalban, éppen hazafelé tartott az autójával Létavértesre, amikor a Vágóhíd utcai vasúti felüljáróban összeütközött a szemközti irányból érkező Sz. Patrik luxuskocsijával. Attila az ütközés után az üléssel együtt kiesett a kocsijából és életét vesztette. Az egyetemistát most halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolják, azonban védője állítja: nem lehet egyértelműen meghatározni, ki okozta a balesetet, továbbá szerinte Attila nem volt bekötve az ütközés pillanatában. Ezt viszont anyukája határozottan cáfolja:

A fiam soha nem vezetett biztonsági öv nélkül, és a baleset idején sem tette! Ezt nem csak onnan tudom, hogy ismertem őt! Láttam a gyermekem holttestéről, a boncasztalon készített fotót, melyen egyértelműen látszik a biztonsági öv által okozott zúzódás a fiam vállán és a felsőteste nagy részén

- mondta a Borsnak Agócs Anna.