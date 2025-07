Óriási a baj: napok óta próbálják eloltani a tüzeket - Videó

A Skót Dava Moorról érkeztek felvételek, amelyeken tisztán látszik, milyen tragikus állapotban vannak a bozóttüzek, amelyeket már négy napja próbálnak eloltani.

Napok óta próbálják eloltani a tüzeket skóciában Fotó: da-kuk

A tüzeket először június 28-án észlelték, de azóta elterjedtek a skót felföldeken. A Scottish Gamekeeper Association napok óta folyamatosan dolgozik a lángok megfékezésén, de nemrégiben figyelmeztetést is kiadtak, miszerint a tüzek már veszélyt jelentenek emberi életekre.

A Skót Tűzoltóság és Mentőszolgálat (SFRS) csapatai a Carrbridge közelében tomboló tüzekkel, valamint egy hétfő reggeli incidenssel is megküzdöttek, amely Dallas környékén, Forres közelében történt. John Swinney skót miniszter súlyosnak ítélte a helyzetet miután hétfőn több utat is lezártak a füstfelhők miatt, és felhívta az embereket, hogy tartsák be az összes szabályt és tanácsot.

Ross Robison, helyettes vezérkari főnök elmondta:

A tüzek hatalmas mértéke az elmúlt négy napban nagy kihívást jelentett személyzetünk számára, különösen az erős szél miatt, amely tovább terjesztette a tüzeket és a füstöt a tájban. Jelentős erőforrásokat telepítettünk a területre, többek között Aberdeenshire-ből, Moray-ból és Highlandból érkező készenléti és teljes munkaidős csapatokat, akik hatékonyan dolgoztak együtt a földtulajdonosokkal és a partnerszervezetekkel. Szeretném elismerni minden tűzoltó erőfeszítését, különösen azokét, akik készenlétben állnak, miközben más közösségi feladatokat is ellátnak

– írja a BBC.