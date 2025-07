Most jött: harmadfokú riasztás lépett életbe a vihar miatt

Harmadfokú riasztás van érvényben a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területein, ahol heves zivatarokra és ezeket kísérő szél vagy jégesőre lehet számítani.

Riasztás van érvényben a vihar miatt Fotó: Forrás: Freepik

Kedd éjfélig van kiadva riasztás ezekre a területekre, ezeken kívül pedig másodfokú riasztás van érvényben Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna vármegyék területein.

Északkeleti irányba fog tovább haladni a zivatarrendszer ugyancsak szél, vihar vagy jégeső kíséretében. A szelek ereje 60-90 k/h-s sebességűek is lehetnek.

Kiemelten a déli óráktól főként az ország déli részein és a Tiszántúlon a heves zivatarok valószínűsége is megnő. A cellák összeszerveződéséhez is kedvezőek a feltételek, kiemelten az Alföldön, így ott egy zivatarrendszer kialakulását sem lehet kizárni nagyobb területet érintő károkozó széllökések kíséretében - számol be róla az MTI.

Az esti órákra a széllökések és zivataros kitörések megszűnni látszanak, de az északi és északkeleti tájakon este is előfordulhatnak villámtevékenységgel kísért záporok.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője Mukics Dániel azt javasolja, hogy mindenki kísérje figyelemmel az időjárási előrejelzéseket és érdemes, azokat a tárgyakat zárt helyre vinni, melyeket víz érhet illetve amiket a szél felkaphat könnyedén.

Útközbeni óvatosságra is figyelni kell, főleg ha autóval jár az ember, vigyázzon vagy inkább húzódjon biztonságos helyre. Gyalogosan pedig érdemes elkerülni a villanyoszlopokat, kilátókat, fa alá is veszélyes beállni a vihar és az esetleges villámlás miatt.