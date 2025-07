Marad a kánikula, de néhol zápor, zivatar frissíti fel majd meleget

Habár a hét utolsó munkanapján is folytatódik a kánikula, a többórás napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják meg, amiből előfordulhat zápor, zivatar főként az orszák északiés nyugati részein. Ez mellett felfrissülést a helyenként meredősödő szél hozhat. A kánikula azonban így is marad, a maximumok továbbra is 33-40 fok között várhatóak.

Marad a kánikula. Fotó: köpönyeg