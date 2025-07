Lámákat vittek az önkormányzati ülésre, de ez sem hatotta meg a jogellenes lépést hozó polgármestert - Galéria

Csütörtökön, július 24-én tartotta rendkívüli testületi ülését Törökbálint önkormányzata. Bár a városvezetés nem számított rá, még lámák is megjelentek a városháza épületében.

A gazdák a testület megenyhítése érdekében vittek lámákat az ülésre. Fotó: Markovics Gábor / Metropol

A döntés

Az állatok gazdái azért lépték meg ezt a meglepetés akciót, mert az önkormányzat felmondta annak a területnek a bérleti szerződését, ahol az állatokat tartják. Ide tartozik az Annahegyi Lovarda is. Ezen a területen ráadásul számtalan rendezvényt is tartanak. Az önkormányzat ezzel a döntéssel nem csak egy élet munkáját tenné tönkre, de az állatok utcára kerülését is okozhatná.

Lámák az ülésterembe!

Emiatt a bérlők lovakkal és lámákkal jelentek meg a városháza épületénél. Az ülésterembe utóbbiból kettőt is bevittek. Mindezt annak a reményében tették, hogy jókedvre bírják a testületet és közösen korrigálják a kialakult abszurd helyzetet.

