„Hogy lehet, hogy valaki továbbmegy anélkül, hogy megállna” – ikerpárt és édesanyjukat gázolt el egy részeg sofőr, az egyik kicsi nem élte túl

Tragédiával végződött az, hogy az 55 éves Tammy Sandoval részegen, felfüggesztett vezetői engedéllyel ült volán mögé. A középkorú nő ugyanis elgázolt egy fiatal édesanyát, aki épp ikreivel együtt sétált hazafelé. A baleset következtében az egyik hároméves kisfiú, Khalil Robinson elhunyt. Ikertestvére, Khole és édesanyja, Tia ugyan súlyosan megsérültek, de túlélték a gázolást.

Részegen gázolta el a családot Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Mint kiderült, Sandoval a gázolást követően segítségnyújtás nélkül továbbhajtott és hazament. Az elhunyt kisfiú nagymamája, Regina Robinson elárulta, unokái és lánya a helyi, városi fesztiválon jártak Livoniában a baleset előtt, miután a gyerekek nagyon megszerették volna nézni ott a tűzijátékot és karnevált.

Hogy lehet, hogy valaki továbbmegy anélkül, hogy megállna megnézni, jól vannak-e? Hogy segíthet-e? Hogy megmentheti-e őket, ahelyett hogy elhajt, mintha meg sem történt volna?

- tette fel a kérdést a gyászoló nagymama Sandoval letartóztatását követően, aki ellen több vádpontban is eljárást indítottak. Köztük jogosítvány nélküli vezetésért, halálos kimenetelű baleset okozásáért, és a helyszín elhagyása miatt.

A nyomozás során arra is fény derült, Sandoval nem először okozott részegen balesetet. Már 2024 októberében és novemberében is elítélték ez miatt. Most okozott először azonban tragédiát, amely miatt az ikrek édesanyja, Tia, továbbra is mesterséges kómában van, míg életben maradt gyermeke, Khole elhagyhatta a kórházat, írja a CrimeOnline.