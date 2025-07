Felborult vitorláshajó és kitört fák: elképesztő pusztítást végzett a vihar a Balatonon

Megrázó képek érkeztek a Balaton partjáról: hétfő délután egy váratlanul érkező vihar súlyos károkat okozott Balatonfüreden. A várost hidegfront érte el, amelyet a meteorológiai szolgálat már előre jelzett – több megyére másodfokú riasztást is kiadtak.

Brutális pusztítást végzett a vihar a balatonon Fotó: freepik.com

A Balatonnál a felhők gyors gyülekezése előzte meg a drámai fordulatot. Néhány perc alatt hatalmas szél kerekedett, majd brutális vihar csapott le a térségre. A part menti fák gyökerestől dőltek ki, az utcákon letört ágak és leszakadt vezetékek okoztak fennakadást. A legdrámaibb képsorok azonban a vízről érkeztek: a Balatonban egy vitorláshajó is felborult, amely jól mutatja a szél erejét és a vihar hirtelenségét. A népszerű balatonfüredi sétány is komoly károkat szenvedett, alig lehetett ráismerni az idilli tóparti részre. A közösségi médiát elárasztották a videók és fotók a pusztításról, sokan arról számoltak be, hogy percek alatt vált kaotikussá a helyzet. A hatóságok mindenkit óvatosságra intenek, és arra kérik a tó környékén tartózkodókat, hogy fokozottan figyeljék a viharjelzéseket - írja a Tények.hu.