Hamarosan rajtol a Kékszalag, a magyar vitorlázás ünnepe

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) számára kiemelt fontosságú a Kékszalag, aminek a neve mára összeforrt a Balatonnal és a vitorlázással. A Kékszalagról az Origo Sport kérdezte a szövetség elnökét, Dr. Gellér Lászlót.

Dr. Gellér László is ott lesz az indulók között a Kékszalag versenyén

Fotó: Koncz Márton/Nemzeti Sport

A Kékszalag a magyar vitorlázás ünnepe

„Minden Kékszalag különleges a maga nemében. A versenyt 1934-ben rendezték először, akkor 22 induló volt a Balatonon. Sokáig csak a páratlan években került megrendezésre Európa leghosszabb tókerülő versenye, ezért id,én az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat szervezzük. Mint minden Kékszalag, ez is a magyar vitorlázás ünnepe. Ez az a helyszín és verseny, ahol komolyan teszi oda magát a magyar vitorlázás színe-java, és az egyik olyan verseny, ahol együtt versenyeznek a klasszikus hajók, a családi vitorlások és a legkorszerűbb, úgynevezett „rohanógépek", a legújabb technikát felvonultató katamaránok is megjelennek. Itt mindenki részt tud venni. És nemcsak hajótípusokban van ilyen nagy változatosság, hanem a résztvevők között is. Egész fiatal gyermekkortól egészen idős korig, minden korosztály megtalálható, 80 év felett is van versenyző minden évben. Nagyon széles körét mozgatja meg a vitorlázóknak, és pontosan ezért mondhatjuk azt, hogy tényleg ez a legnagyobb ünnepünk. Ez a verseny és a rá irányuló figyelem kiváló lehetőség arra, hogy megmutathassuk sportágunkat az érdeklődők számára” – mondta el az Origo Sport kérdésére a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, Dr. Gellér László.

